Nel corso della mattinata di mercoledì 22, i volontari della fondazione La Via della Felicità promuoveranno a Olbia un’iniziativa volta a invogliare i cittadini a guardare con un occhio di riguardo al “buon senso” e a coglierne la portata innovativa e preziosa

“Buon senso“: la capacità di comportarsi con saggezza e senso della misura, attenendosi a criteri di opportunità generalmente condivisi. Argomenti di tale tenore appaiono spesso dimenticati; parlarne sembra essere diventata una pratica caduta in disuso.

Bersagliate da tante notizie negative, le persone si ritrovano sempre più a credere di doversi guardare le spalle in qualsiasi momento, di doversi rinchiudere in se stesse nel tentativo di uscire vittoriose dalla battaglia per la sopravvivenza.

Sono però molti coloro i quali – agendo in direzione ostinata e contraria – provano a invogliare gli altri a dedicare qualche ora della propria settimana al prossimo, regalando così vere e proprie pillole di serenità. Un modus operandi necessario quanto prezioso.

A tal senso si inserisce l’iniziativa che prevede la distribuzione gratuita delle copie La Via della Felicità, il libro realizzato da L. Ron Hubbard (pubblicato nel 1981). Un’opera che si configura come un codice morale (non religioso), una vera e propria guida al buon senso.