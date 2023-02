Focus sul Pineta Club, dove la notte si accende a suon di musica e bellezza

Oggi la blogger Giulia Quaranta Provenzano ci propone l’intervista a Mario Pugliese, responsabile della comunicazione dell’esclusivo locale di Milano Marittima. Grande è lo spazio che, nella nota discoteca, il titolare Marco Amadori ha voluto dare alla beltà femminile attraverso il contest “Star per una notte”.

advertisement

Buongiorno Mario! Il Pineta Club è un locale per spettacoli ed eventi molto frequentato, tra gli altri ospiti, dai personaggi del jet set. Ti domando dunque quali sono i vostri valori nonché la vostra missione e visione quale Team [clicca qui https://www.ticketsms.it/event/SATURDAYPinetaClub per accedere alle info sulle serate]. “Ciao Giulia, il Pineta Club ha una grande storia e attualmente può essere considerato – al pari di altri 4-5 locali – uno dei più prestigiosi templi italiani del divertimento. Il nostro valore più importante è l’innovazione perché qui, dagli anni ’90 ad oggi, sono nate tante mode. La sfida, che rinnoviamo ogni giorno, non è quindi quella di essere semplicemente ‘al passo con i tempi’ ma è quella di continuare a essere i veri precursori delle nuove tendenze”.

Arte, bellezza, intrattenimento cosa significano per il Pineta Club ma soprattutto su cosa puntate per catturare l’interesse del pubblico e suscitare curiosità, divertimento, voglia di ritornare in chi partecipa alle vostre serate?

“Il divertimento è una cultura ma, tecnicamente, è anche una “filiera”. Al Pineta Club – dagli show alle offerte del beverage, dal servizio alla cura degli arredi – tutto è calibrato su elevati standard di qualità, dunque non c’è un solo aspetto particolare sul quale puntiamo. Il nostro primo comandamento è appunto la qualità, che deve percepirsi in maniera chiara pure nei dettagli”.

Quale ruolo vi pare che giochi e quale vi piacerebbe avesse l’immagine visiva nella società e nel veicolare significati nei più differenti ambiti della vita – ad esempio a livello emozionale, d’impegno verso un qual certo “quid”, psicologico a riguardo di sé e di coloro con i quali ci si interfaccia? “L’interazione con il pubblico è, da sempre, una nostra priorità. Cerchiamo di veicolare l’immagine di un locale esclusivo che investe nel divertimento sano e consapevole. Siamo targetizzati verso una clientela di fascia medio-alta con un’elevata capacità di spesa ma, negli ultimi anni, abbiamo profilato alcune serate anche per un pubblico più giovane”.

La musica è chiaramente una delle protagoniste del Pineta Club pertanto ti chiedo quale pregio e potere ritenete che abbia in generale, non soltanto per quello che riguarda i vostri eventi, nei frequentatori e ospiti di un locale come il vostro.

“La selezione dei disc-jockey è un elemento centrale della nostra offerta tant’è che nella nostra consolle si sono esibiti autentici mostri sacri della musica come Bob Sinclar e Martin Solveig, ma anche personaggi originali e figli del loro tempo come Gianluca Vacchi e Andrea Damante. Suonare al Pineta Club segna sicuramente la biografia di chiunque, è una perla nel curriculum di ogni artista”.

So che avete aperto su Instagram le selezioni ufficiali per diventare la “ragazza copertina” del Pineta Club [clicca qui https://instragam.com/pinetaclubofficial/igshid=YmMyMTA2M2Y= per accedere al profilo IG]. Per colei che verrà scelta ciò significa prestare il proprio volto alla locandina dell’evento della settimana in corso e, per una notte, essere l’ospite d’onore nel privè del locale oltre a ricevere cadeau e uno shooting personalizzato in console. Ebbene come mai avete deciso di ricercare, secondo tale modalità, nuovi volti per le vostre campagne comunicative e altresì perché non avvalersi di modelle già affermate?

“Noi sposiamo la cultura del bello, ma vogliamo essere anche inclusivi – desideriamo ovvero promuovere un’immagine che vada oltre la sola ‘corteccia’. A nostro avviso la bellezza non può essere soltanto quella estetica bensì è un insieme di fattori che coinvolge il fascino, la personalità, la capacità di abbinare lo spessore dei contenuti a un aspetto gradevole. Con la nostra attuale campagna di comunicazione abbiamo voluto allinearci a un’idea più liquida di beltà, ossia a un modello che non usa filtri e che sa andare al di là di una banale fisicità”.

Per partecipare alla vostra suddetta iniziativa, basta inviare la propria candidatura in direct alla pagina IG Star del Pineta [clicca qui https://instagram.com/pineta.starnight?igshid=YmMyMTA2M2Y= per poter accedere al contest] indicando nome, cognome, numero telefonico e allegando le proprie foto. Quali peculiarità fanno sì che una ragazza sia per voi adatta a vivere un’esperienza da guest-star del Pineta Club, che il titolare Marco Amadori ha dichiarato essere sempre stata la “casa della bellezza”? “Al Pineta Club ogni sera vedo fanciulle bellissime… non modelle dalle forme 90-60-90 ma splendide ragazze della cosiddetta porta accanto che, con i loro adorabili difetti, rivendicano la loro unicità. La guest-star del Pineta Club dev’essere sorridente, aperta alla vita, non snob, capace di portare un messaggio di gioia e di spensieratezza – in poche parole, dev’essere una ragazza che ama divertirsi e che sappia accettarsi per quello che è senza inseguire stupidi modelli e nemmeno gli schemi estetici imposti dai social”.

Sempre Marco Amadori ha affermato la volontà, per quello che concerne l’essere scelta come “ragazza copertina” del Pineta Club, di rivolgervi ai volti emergenti del mondo social e perciò non a modelle professioniste bensì – come, per l’appunto, hai evidenziato anche tu – a ragazze della “porta accanto”. Dal vostro punto di vista i social che incidenza dovrebbero avere nella quotidianità di ciascun nostro contemporaneo e quale invece ne hanno nella vostra attività? “I social hanno cambiato le regole della comunicazione e sono, ormai per tutti, uno straordinario strumento di socialità. Le nostre campagne, oltre che sui giornali cartacei e sui siti web, viaggiano su Instagram e su TikTok e dunque tale è un mondo con il quale dialoghiamo ogni giorno… chiaramente l’abuso è sempre deleterio, soprattutto per i più giovani che spesso scambiano la realtà virtuale con la vita reale – nelle nostre campagne social, difatti, ci poniamo dei limiti per far capire al pubblico che noi non proponiamo immagini ma esperienze”.

Infine, prima di salutarci, volete anticiparci quali sono i vostri prossimi progetti e condividere qualche eventuale chicca in anteprima? “Sono tanti gli eventi in programma nel futuro, forse troppi per essere ricordati. Certo, la Pasqua di Milano Marittima è sempre un evento storico perché decreta l’inizio ufficiale della stagione estiva ed è in quel momento che il Pineta Club torna a essere un punto di riferimento per tutti gli amanti della movida notturna”.

Per altre interviste della blogger clicca qui.