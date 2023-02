Filottrano: nasce il nuovo Manifesto dell’Ottimismo

Nasce a Filottrano il nuovo Manifesto dell’Ottimismo

Sabato scorso a Villa Gentiloni, a Filottrano, un’amabile serata tra cultura, arte e filosofia. Tra gli ospiti il “libero pensatore” Diego Fusaro, il politico Gianluca Crocetti e, nelle vesti di cerimoniere, il maestro della sartoria internazionale Luca Paolo Rossi

Una serata all’insegna della cultura filosofica, ma non solo.

Sabato scorso, nella splendida cornice di Villa Gentiloni, a Filottrano nel marchigiano, è andata in scena un’interessante kermesse culturale. Hanno preso parte il filosofo Diego Fusaro, il politico Gianluca Crocetti, il dj di Radio Arancia ed il maestro della sartoria internazionale Luca Paolo Rossi a fare gli onori di casa.

advertisement

Nell’occasione, si è amabilmente disquisito di ottimismo, lanciando un vero e proprio manifesto filosofico e artistico dedicato ad una nuova “fiducia nel futuro”.

La serata, che si è rivelata un successo, è stata partecipatissima, con alti momenti di cultura e filosofia. E, ad impreziosire il tutto, la musica di sottofondo e, soprattutto, le prelibatezze eno-gastronomiche del territorio marchigiano.

Quella di sabato scorso, è stata solo la prima di una serie di serate che avranno per oggetto portante la cultura filosofica con la presenza fissa di Diego Fusaro, sempre a Villa Gentiloni, a Filottrano.

Nelle terre, tradizionalmente impregnate del pessimismo di Leopardi, si è provato a far valere ragioni di ponderato ottimismo filosoficamente fondato. Il tentativo era quello di mostrare come le miserie terrene non siano un destino da accettare passivamente ma piuttosto un punto di partenza su cui poggiare, con un atto di fede, l’ottimismo del nostro arbitrio e delle nostre volontà.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui