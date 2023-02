ETJCA-Agenzia per il lavoro ricerca nel mese di febbraio oltre 1600 figure professionali

Milano, 01 febbraio 2023 – ETJCA – Agenzia per il lavoro 100% made in Italy è sempre attiva nella ricerca e selezione di personale specializzato da inserire in diversi ambiti specifici, propone nel mese di febbraio oltre 1600 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale.

advertisement

ETJCA-Agenzia per il lavoro ricerca nel mese di febbraio oltre 1600 figure professionali

Nord Italia

Nelle regioni del Nord segnaliamo, quindi:

Lombardia: posizioni come impiegato amministrativo full time, tecnico antincendio, disegnatore meccanico e scaffalisti notturni.

posizioni come Piemonte: si ricercano un impiegato back office commerciale Italia , un responsabile logistica e magazzino, un impiegato/ assistente direzione e un export area manager – divisione automotive.

si ricercano un , un un e Veneto: si seleziona un disegnatore solidworks , un impiegato amministrativo, un macellaio e un addetto alle pulizie.

si seleziona un , un un Liguria: si ricerca un addetto sistemi di gestione/qualità / sicurezza e ambiente, un addetto alla vigilanza non armata, un ponteggiatore e un aiuto ponteggiatore.

Centro Italia

Numerose, inoltre, le opportunità di impiego nel Centro Italia, tra cui:

Umbria: dove si selezionano un montatore meccanico, un impiegato addetto al controllo qualità, un addetto al taglio.

dove si selezionano un un un Emilia-Romagna: sono richiesti addetti al confezionamento alimentare, inoltre si selezionano un responsabile assicurazione qualità e un impiegato ufficio spedizioni.

sono richiesti inoltre si selezionano e Lazio: ci sono opportunità come elettricista trasfertista, manutentore elettromeccanico/elettrico, inoltre si ricercano operai edili.

ci sono opportunità come inoltre si ricercano Toscana: si assumono un geometra e un geometra junior, un perito chimico e un impiegato contabile amministrativo.

Sud Italia e isole

Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano, ovviamente, le proposte lavorative.

Sardegna: si ricercano un addetto ufficio marketing & product development e un letturista, inoltre si segnalano diverse posizioni aperte come carpentieri, manovali e muratori.

si ricercano e un inoltre si segnalano diverse posizioni aperte come Sicilia: si ricercano help desk secondo livello, un pasticcere e un autista con patente D+ CQG.

si ricercano e con Puglia: si ricercano due istruttori tecnico geometra, un riparatore elettrodomestico e un operatore addetto alle attività connesse all’irrigazione.

si ricercano un e Calabria: vengono assunti un operatore service desk in lingua italiano – greco e addetti assistenza cliente inbound.

Informazioni

I potenziali candidati possono, dunque, consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.www.etjca.it

Gli annunci possono essere, inoltre, filtrati per regione, città, settore, ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria, rendendo la ricerca efficace e immediata.

Per inviare la propria candidatura a un’offerta di lavoro è necessario registrarsi al sito di ETJCA con pochi e semplici passaggi.

Segui Etjca!

Sito ufficiale: https://www.etjca.it/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/etjca-s-p-a-/

Facebook https://www.facebook.com/Etjca/

#siamoetjca