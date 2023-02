È sempre emergenza nelle strade a causa dell’abuso di alcol e droga

Troppi i giovani che si mettono al volante dopo aver consumato alcol o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti .

In base alle statistiche ufficiali, sono sempre più frequenti gli incidenti stradali causati da conducenti irresponsabili che si sono messi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Tanto frequenti che talvolta passano inosservati, a meno che le persone coinvolte siano conosciute personalmente o si tratti di un proprio famigliare.

La leggerezza nel comportamento irresponsabile di una serata “brava” può stravolgere la propria esistenza e quella delle famiglie coinvolte. Per i volontari di Mondo Libero dalla Droga di Oristano non è necessario essere coinvolti personalmente per mettersi in azione. Nella giornata di ieri venerdì 24 febbraio, hanno distribuito nei negozi e tra i passanti delle strade del centro città, centinaia di libretti informativi sugli effetti a breve, medio e lungo termine delle principali e più diffuse droghe consumate in città e non solo.

L’attività dei volontari di Mondo Libero dalla Droga a Oristano

I volontari di Mondo Libero dalla Droga ritengono che questo sia un problema che coinvolge tutti indistintamente. È un pericolo reale che stanno correndo i nostri giovani. Bisogna fare rete e intervenire in sinergia con le amministrazioni locali, scuole, associazioni e singoli cittadini che hanno a cuore il loro futuro. Un grande contributo in questa direzione lo stanno dando gli esercenti e titolari dei negozi di Oristano ma anche di altre importanti città della Sardegna. Da anni infatti collaborano con i volontari, mettendo a disposizione i punti vendita e, spesso, distribuendo personalmente i libretti ai loro clienti. Un’azione costante e capillare che, negli ultimi anni, ha permesso di far passare di mano e nelle case, centinaia di migliaia di opuscoli informativi su tutto il territorio regionale.

L’importanza di informare e sensibilizzare nelle città sarde

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. Informare i ragazzi dei pericoli è un dovere al quale i volontari non intendono rinunciare e, dopo Oristano, nei primi giorni della prossima settimana, coinvolgeranno i negozianti e i cittadini di Cagliari, Nuoro, Olbia e La Maddalena, con una massiccia diffusione di opuscoli contenenti corrette informazioni sugli effetti di tutte le droghe.

