Assemini: in primavera si va al voto, chi in Comune?

Ad Assemini la prossima primavera si dovrebbe andare ad elezioni. Al momento dopo la caduta della Senatrice Sabrina Licheri, la cittadina è governata da un Commissario Prefettizio

Le elezioni rappresenteranno quindi la massima espressione di democrazia del paese.

Purtroppo non è la prima volta che il Commissario prende le redini di Assemini, cosi come accade in tanti altri centri abitati della penisola.

Le motivazioni che portano a vivere una situazione simile, sono ovviamente molteplici e di varia natura.

Ciò non toglie che “un’imposizione” di questo tipo, non sia lo specchio di un ambiente idilliaco e armonioso.

Nasconde invece altre problematiche e frizioni derivanti probabilmente da questioni irrisolte.

A farne le spese sono ovviamente sempre i cittadini, che tra le altre cose costituiscono l’elettorato.

In primavera ci sarà quindi la discesa in campo, di coloro (uomini o donne) che si presenteranno per la corsa alla poltrona di primo cittadino.

Probabilmente si presenteranno tre o quattro candidati. Uno per il Movimento 5 Stelle, uno per l’area di Centrosinistra, uno per quella di Centrodestra, ed uno per Lista Civica.

Negli ultimi anni la cittadina cagliaritana è stata governata dal M5S e Centrosinistra. Presumibilmente a giugno, i cittadini di Assemini saranno chiamati alle urne, per decidere da chi vorranno essere governati.

La speranza è che stavolta vi sia stabilità, unico elemento in grado di dare alla cittadina qualche certezza in più.