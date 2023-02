Sassari: incontro con Luca Palamara e Alessandro Sallusti

Incontro con Luca Palamara e Alessandro Sallusti a Sassari.

Al festival dei buoni e cattivi sbarca Luca Palamara. Sarà l’occasione per discutere di Magistratura, giustizia e ruolo dei giudici, anche rispetto a ciò che è accaduto negli anni all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il titolo dell’incontro è significativo: “il filo sottile del sistema tra lobby e logge. Una magistratura da discutere e ridefinire”. Sul palco a dialogare con Luca Palamara ci sarà Giampaolo Cassitta, per anni funzionario e poi dirigente del Ministero della Giustizia che proverà, attraverso una chiacchierata informale, a definire e ridefinire il ruolo del giudice e della giustizia.

Partendo dalla clamorosa radiazione dall’ordine giudiziario di Luca Palamara si proverà a ripercorrere alcune tappe che hanno influenzato la politica italiana. Dal “sistema” di potere della Magistratura, così come descritto da Sallusti e Palamara nel loro primo libro, alla ragnatela oscura di lobby e logge tessuta da imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali evidenziata nel secondo lavoro scritto a quattro mani e pubblicato da Rizzoli.

Esiste davvero la “loggia Ungheria” di cui farebbero parte uomini importanti della nomenclatura del paese e, dunque, del sistema Italia? Collegato da Milano ci sarà Alessandro Sallusti insieme al quale si ricercheranno le cause che hanno determinato alcune scelte e si proverà disegnare un futuro diverso da quello descritto nei due lavori editoriali.

I partecipanti e gli organizzatori

L’evento è organizzato dall’associazione intrecci culturali e dal Rotary Club Sassari Nord. E si terrà Venerdi 17 febbraio 2023, alle ore 18.00 a Sassari, presso la camera del commercio, in via Roma 74. Prima dell’evento i saluti di Maria Amelia Lai, Vice Presidente della Camera di Commercio di Sassari; Gabriele Satta, Presidente del consiglio dell’Ordine Forense di Sassari; Luigi Esposito, Presidente del Rotary Club Sassari Nord. Al termine dell’intervista Luca Palamara risponderà alle domande del pubblico presente in sala.

Per i giornalisti: Luca Palamara ha dato la disponibilità alle interviste dalle ore 16.30 alle 17.45.

