Light on your idea. Restyling immagine per Gruppo Matches. L’agenzia della “montagna per tutti”

Un’immagine sferzante

Un nuovo logo, specchio dell’energia e della versatilità di Gruppo Matches, agenzia di comunicazione per aziende, istituzioni, eventi nazionali ed internazionali di sport ed entertainment. Suo fiore all’occhiello, la gestione del progetto di rilancio del Porto Turistico di Roma, tra i più grandi beni in confisca in Italia, con un piano di riqualificazione e di marketing strategico che ha permesso tra l’altro di far crescere la visibilità ed i flussi della Marina ad oltre 3milioni di presenze l’anno.

Diversi i format di successo creati nella strategia di valorizzazione artistica, culturale e sociale della Marina, di cui GM gestisce anche tutta l’affissione, come il Roma Buskers Festival (oltre 50mila persone in 3 giorni nell’ultima edizione), Cinelido – Festival del Cinema Italiano, Revolution Triathlon, Un mare di Sport. Una presenza fondamentale per dare adeguato respiro al bellissimo sito del Porto Turistico di Roma, ma anche uno stimolo costante per la riconnessione del territorio di Ostia ad un luogo di socialità che avvicina le nuove generazioni a dinamiche di crescita culturale e di relazione costruttiva con i frequentatori, artisti, personalità e turisti, degli eventi.

Idee che fanno scintille

Light on your idea nel logotipo del marchio, che richiama una fiamma coniugata alla M di Matches. Giocata su toni dell’arancio, la fiamma restituisce il senso di un impegno creativo in movimento, mai uguale a sé stesso, a sostegno dell’idea e delle sue evoluzioni. E poi un motto, Game, Set, Matches, con il quale l’agenzia ha da poco lanciato la sua campagna ADV.

“Nel quadro di un’idea sola – spiega il Founder e Ceo di GM, Andrea Cicini – quella di una creatività intuitiva, orientata al problem solving, che in nessun caso prescinde dalle radici e dall’appartenenza dell’azienda con cui si lavora, alla quale offrire un pensiero innovativo, ma anche internazionale, open mind su quello che è lo sviluppo creativo all’esclusivo servizio della natura e dell’anima del cliente. La “M” del brand racchiude una parte importante del mio DNA e le mie Dolomiti della Val di Zoldo. Ma anche il viaggio, il cammino lento, la forza d’animo, la passione e la determinazione nel raggiungere sempre nuove vette, con l’umiltà di sempre del fare sognando”.

Inclusione. la montagna “per tutti”, per dirne una

Molto forte anche l’impegno di Gruppo Matches nel mondo dello sport, in Italia e non solo – Cicini è Sport & Tourism advisor per il governo Maldiviano –,che vede una grande attenzione per lo sport olimpico e paralimpico sia attraverso l’organizzazione di grandi eventi che tramite la collaborazione con importanti manifestazioni come la Rome21K, l’unica mezza Maratona a Roma, la prestigiosa Dolomiti Extreme Trail e DXT Inclusiva (quest’ultima ha reso protagonista la montagna e il suo territorio sul tema dell’inclusione, “una montagna per tutti”), anche con la creazione di team building experience dedicati a dipendenti di aziende partner, nonché attraverso la gestione dell’immagine di atleti paralimpici come Alessia Scortechini e Jacopo Luchini. La DXM ha infatti ottenuto per il terzo anno consecutivo il Patrocinio da parte del Comitato Paralimipico Italiano, insieme al Coni.

Altro goal di questo inizio 2023 l’accordo con il prestigioso brand americano Saucony. Infatti, sarà per i prossimi 3 anni Title Sponsor proprio della gara Dolomiti Extreme Trail. A giugno la sua 10ma edizione, realizzata grazie al grande supporto da parte di 500 volontari. Considerato tra i trail più belli d’Europa, l’evento conta circa 2.000 iscritti con ospiti da oltre 50 paesi, 300 bambini per la mini-DXT, e garantisce sempre un grande ritorno mediatico a tutti i partner coinvolti tra i quali, nelle ultime edizioni, ENERVIT, CISALFA, ASICS, THERABODY, ROCK EXPERIENCE. La manifestazione si svolge nelle Dolomiti della Val di Zoldo, comune del bellunese a vocazione sportiva che ha visto la propria squadra di Hockey U13 fregiarsi nel 2022 del tricolore come Campione d’Italia.

Benvenuta al Nord

La volontà di seguire da vicino lo sviluppo delle iniziative programmate nel Nord Italia, tra cui il Progetto Sport in Fiera di Longarone e gli eventi di promozione della Val di Zoldo o, ma anche per gestire al meglio i brand clienti del settore equitazione, Franco Tucci ed Ego 7, ha spinto l’agenzia e il suo Ceo a rafforzare la presenza sul territorio con una sede anche in Veneto, che va ad affiancare quella di Lungotevere Duca degli Abruzzi 84, all’interno del Porto Turistico di Roma. La scelta è caduta su Treviso, area che esprime un tessuto industriale estremamente vitale. Ragioni logistiche e di maggiore prossimità e cura per la clientela. Ma anche la volontà di declinare le proprie attività poliedriche con approcci customizzati sulle specifiche esigenze dei diversi territori.

Eclettismo e internazionalità

Nata nel 2019 a Roma, ma con una visione internazionale. Questa data l’esperienza maturata all’estero di Andrea Cicini, oltre 13 anni in CINA nella comunicazione, nella strategia marketing e nel coordinamento dei grandi eventi internazionali. Come Olimpiadi Pechino 2008, Casa Italia Paralimpiadi 2008 , Shanghai Expo2021, Super Coppa, F1, Moda, Cinema ed altro. Gruppo Matches compie oggi un passo in più di crescita, restando fedele ai suoi asset. Creatività per lo sviluppo di campagne Atl-Btl, Graphic e Web Design, Social Media, organizzazione di Eventi, Produzione Audiovisiva come casa cinematografica indipendente e Management Sportivo.

Tutto questo si vede nella nuova immagine? Secondo Andrea Cicini sì, e quello che non si vede Gruppo Matches lo dimostra sul campo. Da oggi anche sul terreno veneto.

