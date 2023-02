Asl Sulcis Iglesiente, Carla Cuccu (Idea Sardegna): “L’azienda agisca subito per la revoca della direttrice generale Campus”

Cagliari, 13 Febbraio 2023 – “La ASL Sulcis Iglesiente agisca immediatamente per la revoca del ruolo alla Direttrice Generale Campus. Ho fatto richiesta, più volte, di accesso agli atti sull’ospedale Sirai di Carbonia e sulle scelte prese dalla Direttrice”.

“La Direttrice, ha presentato per la seconda volta, un atto aziendale irricevibile poiché una chiara violazione della rete ospedaliera approvata dal Consiglio Regionale, che ricordiamo è tutt’oggi in vigore!”.

“E’ ormai chiaro, come ho precedentemente comunicato alla stampa, alla commissione sanità, all’Assessore alla Sanità, Carlo Doria, ed al Presidente Solinas, che l’intento è quello di declassare il CTO di Iglesias, sabotandolo dei servizi primari e rendendolo di fatto non funzionante per Iglesias e per i paesi limitrofi”.

“Questo porterà dei danni gravissimi in tutto il territorio dell’iglesiente, che verrà definitivamente privato dei livelli minimi dei servizi assistenziali. Da poco ho visitato e mi sono interessata al Laboratorio Analisi. Si tratta di un lavoro eccellente che rischia di essere oscurato e inutilizzato a causa di una gestione senza alcun senso logico”.

“Ribadisco, la mia richiesta, al Governatore della Sardegna Solinas, di farsi garante del rispetto dei livelli minimi essenziali sanitari nell’intero iglesiente.

E’ ormai obbligatorio l’intervento della Regione” .

