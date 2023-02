Anam Cagliari: quando la cultura è di tutti!

Anam Cagliari: quando la cultura è di tutti! Intervista al collettivo aperto di Anam Cagliari, giovani artisti che promuovono una cultura aperta a tutti, dove chiunque è libero di esprimersi.

Anam Cagliari nasce un po’ per caso, ormai diversi mesi fa. Nasce con la voglia di fare reading aperti, ben diversi dai reading al quale Cagliari è abituata.

La missione principale di Anam è creare rete, condivisione e apertura.

La libertà è uno dei principi del collettivo, che da Maggio 2022 sono ospitati da Major Preep.

Il loro progetto principale è quello del “Are You Reading?”, progetto nato nel tempo, proprio per consolidare la loro voglia di offrire reading aperti a chiunque.

Possono leggere tutti: uomini, donne, giovani, anziani, pubblicati o no.

Perchè tutti sono allo stesso piano con Anam, l’unica cosa che conta è il testo, il divertimento e la condivisione.

Questa grande connessione di arti, creatasi nelle serate organizzate dal collettivo, hanno dato modo di ampliare le vedute.

Il collettivo Anam ora sta pensando più in grande, con progetti futuri che fonderanno scrittura, teatro, spettacolo, ect. Arte per arte, condivisione per connessione.

La scelta del Major Preep non è un caso.

Il collettivo Anam cerca di rendere l’ambiente dei reading sempre sicuro e confortevole, poichè spesso i lettori sono persone che non hanno mai letto in pubblico.

Mossa vincente, che rende queste serate tra le più interessanti e stimolanti di Cagliari.

Così facendo, sempre più persone hanno la possibilità di mettersi in gioco e divertirsi, tra persone simili, o opposte a loro.

Questo continuo confronto è utile soprattutto in questo periodo storico e socio-culturale che viviamo.

Le persone hanno la possibilità reale di connettersi con le altre persone: critiche, complimenti, suggerimenti e discussioni sono reali, faccia a faccia.

Zero schermi, zero sms, zero social: persone che incontrano persone.

Un altro aspetto fondamentale è quello che ogni serata è libera: non c’è quota, non c’è biglietto, non c’è guadagno, c’è solo passione e voglia di connettersi.

È aperto a tutti, ed è per tutti. E sempre lo sarà.

Il collettivo Anam ci sta riuscendo al meglio, con un seguito sempre più ampio.

Non vi resta che seguire Anam sui canali social Facebook e Instagram, e partecipare alla prossima tappa del “Are You Reading?”.

La squadra di Anam ad oggi conta sei membri: Nicolò Corda, Gabriele Attene, Dario Cadinu, Cristiana Mameli, Riccardo Montanaro e Francesco Serra.

Facebook di Anam: https://www.facebook.com/anamcagliari

Instagram di Anam: https://instagram.com/anam.cagliari?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Articolo di Michael Bonannini