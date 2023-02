Alice attraverso lo specchio: il musical

Da un testo di Emanuele Argilli

Regia: Salvatore Mosca

Libretto e musiche: Umberto Ciccone

Coreografie: Salvatore Mosca e Simona Borghese

Scene: Costanza Nalli

Costumi e make up: Lucia Suriani

Con: Enrica La Rosa, Gianluca Savino, Emanuele Argilli, Alessandra Pulvirenti, Valeria Borsellini e Francesco Vigna Taglianti

Corpo di ballo: Elena Valentini, Eleonora Bassotti, Melissa Rosci

Al pianoforte: Umberto Ciccone

Una produzione: Spazio Arteatrio e Arte in Movimento

Ritorna a grande richiesta a Spazio Arteatrio dopo il successo di un mese fa con ben tre sold out Alice attaverso lo specchio.

Alice è una ragazzina singolare. Ama giocare e parlare con i suoi gatti, immagina storie con personaggi bizzarri e vede il mondo come un’eterna fiaba. Ma quando dalla sua stanza decide di attraversare lo specchio, precipita in un paese straordinario come i suoi sogni. La realtà che la circonda ha una logica tutta al contrario, piena di personaggi buffi e dolci che incrociano la strada di Alice e la accompagnano in un’avventura magica e movimentata, il cui capolinea riserva una fantastica sorpresa degna delle fiabe.

Dall’opera geniale e toccante di Lewis Carroll, “Alice attraverso lo Specchio” è uno spettacolo che racconta una storia classica ma intramontabile: una ragazzina che sogna, un paese incantevole, personaggi straordinari, e lo fa con la magia del teatro, della musica, della danza,

per rendere vivo un viaggio che affascinerà qualsiasi bambino. Ma i cuori degli adulti non saranno risparmiati: grazie ad Alice, il bambino interiore di chiunque può rinascere!

Info

Spazio Arteatrio

Via Nicola Maria Nicolai 14

Roma (c/oTeatro Ygramul) 56 Roma

Orario Spettacoli

Dal 24 al 26 febbraio

Venerdì e sabato ore 21:00

Domenica ore 18:00

Biglietti

13 intero + 2 di tessera associativa

10 ridotto (bambini fino a 12 anni e over 65) + 2 di tessera associativa

Info & Prenotazioni

cell. 351-9752453

prenotazioni@arteatrio.it