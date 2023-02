9 febbraio al Convitto nazionale Canopoleno Sassari

Aspettando il giorno del Ricordo: Evento del 9 febbraio al Convitto nazionale Canopoleno di Sassari

Il Canopoleno di Sassari ha organizzato per giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 10, l’evento dal titolo:

“Aspettando il giorno del Ricordo”

dedicato alla tragedia delle Foibe, all’esodo degli istriani, fiumani e dalmati, e che coinvolgerà gli studenti del Liceo sassarese.

Sarà presente come testimone la vicepresidente del Comitato Nazionale Venezia-Giulia-Dalmazia Marisa Brugna, autrice del libro “Memoria Negata. Crescere in un centro raccolta profughi per esuli giuliani.”

L’iniziativa, voluta dal rettore del Canopoleno Stefano Manca, è inserita nell’ambito della commemorazione del “Giorno del ricordo”:

rientra a pieno titolo nella disciplina curriculare di educazione civica e costituisce il proseguimento di un percorso già avviato dalla scuola;

nonché un importantissimo momento didattico-educativo per fare degli studenti dei cittadini responsabili e sentitamente ispirati ai principi della democrazia, all’amore della libertà nel rispetto delle persone e delle leggi.

La mattina si articolerà in due momenti: il primo dedicato alla piantumazione dell’albero del ricordo, alla presenza delle autorità nel giardino della scuola, e successivamente all’incontro in Aula Magna con gli studenti.

La tragedia delle foibe

Con la tragedia delle foibe si fa riferimento a quegli eccidi compiuti ai danni di militari e civili italiani, autoctoni, della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia; avvenuti durante la seconda guerra mondiale da parte dell’OZNA e dei partigiani jugoslavi.