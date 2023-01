TripAdvisor: le dieci città dove si mangia meglio

Il sito TripAdvisor ha stilato una graduatoria, una di quelle particolari. Una curiosità che piace, soprattutto a coloro che amano la buona cucina

È infatti stata fatta una classifica delle città dove si mangia meglio. Ovviamente la stessa è stata fatta dopo aver raccolto i pareri di un certo numero di persone, che hanno aderito a questa sorta di sondaggio.

Vediamo insieme quali sono le città dove si mangia meglio.

La decima località è la Giamaica, dove abbondano i piatti a base di pesce. Costi contenuti e qualità elevata.

Alla nona posizione c’è New Orleans, città del jazz molto caratteristica.

All’ottava posizione in graduatoria invece troviamo Napoli. Città suggestiva per mille motivi. Famosa in tutto il mondo per la pizza. Una delle pietanze più consumate del mondo, nata appunto in terra partenopea.

Settimo posto per la bellissima capitale lusitana Lisbona. Anche qui, il pesce va per la maggiore, e la cipolla accompagna tanti piatti.

Sesto posto per Barcellona, sangria e tapas le punte di diamante del cibo locale.

In quinta posizione, contro ogni previsione, Parigi. La capitale francese incanta per le sue cioccolaterie.

La quarta posizione spetta a Firenze. La città d’arte toscana, oltre che per i monumenti è famosa anche per il cibo. Olio d’oliva e altre bontà, fanno della città dantesca, una tappa culinaria.

Terza posizione per Hanoi, capitale del Vietnam.

Seconda piazza del podio per Creta, dove è molto elevata la qualità del cibo.

Il primo posto del podio, secondo TriAdvisor, è per Roma. La città eterna, oltre ad essere ricca di monumenti, vanta del cibo davvero da prima della classe.