Corso per Meccanico dedicato agli under17 che vogliono assolvere l’obbligo scolastico

Iscrizioni aperte per il percorso IeFP organizzato da Sardegna Sapere a Sassari e Decimo

Le iscrizioni possono già essere effettuate attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando i codici SSCF02700Q per Sassari e CACF04700C per Decimomannu.

C’è tempo sino al 30 gennaio prossimo per iscriversi al percorso IeFP per operatore alla riparazione di veicoli a motore organizzato a Sassari e Decimomannu da Sardegna Sapere, l’ente di Formazione Professionale delle Acli della Sardegna.

Si tratta di un corso pensato per i giovani con la licenza media e al di sotto i 17 anni, che vogliono assolvere l’obbligo scolastico e allo stesso tempo acquisire una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mondo del Lavoro.

L’intervento formativo ha la durata di tre anni per un totale di 2970 ore. Ogni annualità ha una durata di 990 ore. Inoltre, nel corso di ciascun anno sono previste attività di alternanza lavorativa simulata o di stage in aziende del settore.

Requisiti: essere residenti o domiciliati in Sardegna, aver conseguito la licenza media e non aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data del 14 settembre 2023.

Inoltre, le domande devono essere presentate dal genitore o tutore legale dell’aspirante corsista attraverso la sezione “Iscrizioni on line” del portale del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline). I codici relativi ai percorsi di Sardegna Sapere sono SSCF02700Q per Sassari (corso Vittorio Emanuele 13) e CACF04700C per Decimomannu (via San Giacomo 4). La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per le ore 20 del 30 gennaio prossimo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria telefonicamente al numero 0708006302, via mail gestione.sardegnasapere@gmail.com it o visitare il sito sardegnasapere.it

