Cagliari: una nuova casa per Abissi

Il ristorante di food street di mare nel cuore di Cagliari lancia una raccolta fondi per riaprire

Una vera e propria catena di solidarietà si sta formando in questi giorni intorno a Nicolò Balia, proprietario di Abissi – cuochi, marinai e sognatori, ristorante di food street nel cuore di Cagliari.

“Dopo questi anni di pandemia e aumenti spropositati di materie prime ed energia, un palazzo vicino al nostro ha cominciato a cedere a causa di una perdita ingente di acqua dal suolo e, come un effetto domino, è arrivato a causare enormi danni strutturali a tutte le abitazioni e i locali nei dintorni, compreso il mio. A causa del disastro in tutta la via, abbiamo dovuto chiudere all’ istante senza sapere quando avremmo potuto riaprire!”.

Spiega Nicolò su GoFundMe. Piattaforma in cui ha lanciato una raccolta fondi per

provare a spostare in un altro luogo il suo ristorante.

advertisement

Un destino, quello della chiusura repentina, che ha riguardato anche altre attività

commerciali su via Giovanni Maria Dettori.

In queste ore avventori del ristorante, amici, conoscenti e tante altre persone stanno testimoniando la loro vicinanza e solidarietà al ristoratore.

In due giorni sono stati raccolti 3.600 euro.

“Vorrei far salpare “Abissi”, spostarlo, per permettere ai nostri clienti di poterci venire a trovare e affrontare una nuova avventura!

Se siete clienti, sostenitori o semplicemente curiosi di provare i nostri piatti, lascio il destino di ” Abissi – cuochi, marinai e sognatori ” in mano vostra, affinché possa trovare nuovamente la luce affinchè ci permetta di trovare una nuova casa e spiegare nuovamente le vele per gridare: APRIAMO ABISSI INSIEME!” è l’appello di Nicolò Balia.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/riapriamo-abissi-insieme

GoFundMe

È la piattaforma di raccolta fondi e personal fundraising più grande del mondo.

Dal 2010 ad oggi sono stati raccolti 15 miliardi di euro per supportare cause personali e organizzazioni nonprofit in tutto il globo.

GoFundMe garantisce un sistema di donazioni online sicuro e trasparente, attraverso strumenti sofisticati e il lavoro di un dipartimento dedicato di Trust & Safety.

I donatori sono protetti da frodi e grazie alla Garanzia GoFundMe da un utilizzo improprio dei fondi. GoFundMe non effettua alcuna trattenuta per gli organizzatori di campagne. L’unica commissione del 2,9% copre le spese per elaborare le transazioni finanziarie.

I donatori, oltre alla donazione, possono anche scegliere di lasciare un contributo volontario e opzionale, che consente a GoFundMe di migliorare gli strumenti di raccolta fondi a livello mondiale e garantire sicurezza per donatori e organizzatori. A differenza di altri siti, GoFundMe non vende a terzi le informazioni dei donatori: le informazioni sono sempre private e utilizzate solo come stabilito nella nostra politica sulla privacy.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui