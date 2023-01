Saltano Capodanno a causa di un volo in ritardo

Pare una storia impossibile quella che hanno vissuto i passeggeri di un volo partito da Los Angeles il 29 dicembre, saltare il Capodanno!

A causa di un guasto al veivolo sono stati dirottati presso una delle isole Samoa.

Da qui sono ripartiti il 31 dicembre alle ore 3.29 circa, a bordo di un Boeing 787-9 della United Airlines.

Infine sono finalmente atterrati a destinazione in Australia, e più precisamente a Sidney il 1 gennaio alle 0re 3.30 .

In questo modo, attraversando la linea di cambio data da est a ovest si sono ritrovati in un batter d’occhio un giorno in avanti, con lo strano effetto, in questo caso, di saltare il Capodanno.

Una sensazione davvero strana, che può accadere solo in questa stravagante concomitanza di eventi bislacchi.