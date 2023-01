Peter Paul Rubens al Festival di Sanremo

L’autoritratto del celebre pittore Peter Paul Rubens, in mostra fino al 5 febbraio 2023 a Palazzo Ducale di Genova, sarà esposto all’ingresso del teatro Ariston per tutta la durata del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo sono stati la curatrice della mostra genovese Anna Orlando e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Sarà tra gli ospiti fuori concorso ma di sicuro uno dei protagonisti assoluti del Festival” ha affermato Toti. Mentre Anna Orlando ha sottolineato “visto che parliamo di una star in quel contesto ci sta benissimo”.

Peter Paul Rubens è famoso in tutto il mondo come artista ma era anche un apprezzato diplomatico, poliglotta e collezionista. Il suo spirito pervade la città di Anversa, non solo nei dipinti e negli edifici barocchi, ma anche come fonte di ispirazione per gli artisti contemporanei. Nel 2018, la città celebrerà il patrimonio culturale e lo stile di vita barocco che fanno parte del suo DNA.

Rubens nacque nel 1577 a Siegen (nell’attuale Germania), ma si trasferì presto ad Anversa con la madre dopo che il padre morì quando era giovane. Fu lì che imparò a dipingere, seguendo le lezioni di artisti come Tobias Verhaecht, Adam van Noort e Otto van Veen.

Nel 1600 si recò in Italia e in Spagna. Già allora si era rivelato un talento straordinario e ben presto cominciò a ricevere incarichi reali da entrambe le corti.

Nel 1630, Rubens tornò per sempre nelle Fiandre e acquistò il castello di Elewijt alle porte di Bruxelles. Qui dipinse la più grande opera che gli fosse mai stata commissionata: 112 dipinti per decorare la Torre de la Parada, la palazzina reale di caccia a Madrid. Li terminò nel 1638 e li inviò in Spagna.

La salute di Rubens iniziò a peggiorare. L’artista morì nel 1640 all’età di 62 anni, nella sua casa sulla piazza Wapper di Anversa.

Anversa è l’unica città al mondo a essere permeata in ogni suo aspetto da Peter Paul Rubens e dalla sua eredità barocca.

