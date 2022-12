Olmedo: si gioca l’amichevole per la solidarietà

Rispetto, passione per il calcio e correttezza, questi gli ingredienti della partita della solidarietà che si è giocata oggi 28 dicembre al Pintore-Caddeo di Olmedo tra FC Alghero e US Tempio 1946

Olmedo: si gioca l’amichevole per la solidarietà- L’amichevole della solidarietà che ha impegnato entrambe le società verso la Caritas della Diocesi Alghero-Bosa si è conclusa con la netta vittoria della squadra gallurese. La squadra del Tempio, guidata dall’allenatore Giuseppe Cantara in vetta al Campionato di Promozione nel girone C con 25 punti, ha apprezzato il gioco dell’FC Alghero che si è dimostrata un’avversaria pronta a battersi e a dare il massimo anche nell’amichevole.

“Il confrontarsi con squadre delle categorie più alte è importante e formativo. Abbiamo accettato con orgoglio l’invito per l’amichevole da parte del presidente Sechi di Tempio e siamo ancora più orgogliosi di esser scesi in campo per la Caritas“, commenta Andrea Alessandrini, presidente FC Alghero.

L’incasso degli ingressi al Campo di quest’oggi, infatti, insieme ad una donazione da parte delle due società sono stati consegnati a fine partita ai rappresentanti della Caritas della Diocesi Alghero-Bosa impegnata nel territorio a favore delle persone svantaggiate.

“Siamo onorati di aver disputato quest’amichevole, lo sport a scopo benefico è sempre di grande esempio – ha dichiarato Salvatore Sechi, presidente dell’US Tempio 1946 – Guardiamo con interesse la nascita della nuova realtà algherese e speriamo in futuro di avere sempre più collaborazioni con loro“, ha concluso Salvatore Sechi.

Il match è stata l’occasione per allacciare un legame tra le due società che si sono reciprocamente donate le maglie in segno di amicizia.