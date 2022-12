Natale – “Compra artigiano nella tua città”

Natale – “Compra artigiano nella tua città” – Torna la campagna

natalizia di Confartigianato Imprese Sardegna. Nel solo mese di

dicembre nell’Isola 616milioni di euro di spesa delle famiglie in

prodotti e servizi regalabili a Natale.

Natale – “Compra artigiano nella tua città” – Lai e Serra (Confartigianato

Imprese Sardegna): “Comprare artigiano fa bene a tutti e scegliere

prodotti delle piccole e micro imprese significa regalare “esperienze”

sostenendo i territori”.

Sono 616 i milioni di euro che le famiglie sarde spenderanno in questo

mese di dicembre per prodotti e servizi realizzati in particolare

dalle piccole imprese artigiane della Sardegna, cifra in diminuzione

del 2,8% rispetto allo scorso anno, equivalenti a 18milioni in meno,

quando i sardi utilizzarono 643milioni per i regali delle festività.

Una situazione fortemente condizionata dal caro bollette che pesa sui

consumi finali.

La stima è dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su

dati dell’Osservatorio della Lombardia, che sottolinea come la maggior

parte di questa spesa sarà destinata alla tavola, con prodotti

alimentari e bevande per 409 milioni di euro e 206 per altri prodotti

e servizi tipici del Natale.

“Se vi state affrettando a comprare i doni, quest’anno più che mai

crediamo ci sia bisogno di regalare “esperienze”, in tutti i sensi.

Per chi ama la carta da regalo, l’emozione di spacchettare, la

sorpresa del dono che si tocca, il regalo di Natale artigiano è

perfetto per tutti. E non è tutto. Un regalo locale significa anche

sostenere non solo l’imprenditore, i suoi dipendenti e le rispettive

famiglie, ma anche contribuire alla trasmissione della cultura

cristallizzata nel sapere artigiano nonché al benessere della

comunità, garantendo sia la remunerazione del lavoro e dei fattori

produttivi locali sia il gettito fiscale necessario per sostenere il

sistema di welfare”.

Un appello chiaro e forte quello di Maria Amelia Lai, Presidente di

Confartigianato Imprese Sardegna per gli acquisti natalizi.

“Un gesto – sottolinea la Presidente di Confartigianato Sardegna – che

ci auguriamo possa entrare nella quotidianità di ciascuno, perché

permette di sostenere imprese, lavoratori, comunità e contribuisce

all’eccellenza del Made in Sardegna e in Italy. Facciamo dunque una

scelta etica per i nostri territori recuperando una dimensione di

prossimità, acquistando dalle nostre botteghe”.

Doni, ceste regalo, ma anche prodotti alimentar tipici per preparare

il cenone e il pranzo di Natale, i piatti del veglione di fine anno, e

molto altro che proviene dall’“economia di territorio”, regalando capi

di abbigliamento, scarpe su misura, prodotti dell’artigianato

artistico senza dimenticare la possibilità di donare voucher per

trattamenti estetici o dedicati al benessere.

Un mare di acquisti che valgono tantissimo per l’artigianato.

Le spese legate alle festività,

infatti, fanno registrare un valore delle vendite al dettaglio

superiore del 25,5% rispetto alla media annuale. Dietro a tutto ciò,

c’è infatti, un universo di micro e piccole imprese che da sempre sono

l’anima del tessuto produttivo isolano. Sono, infatti, 7.902 le

imprese artigiane della Sardegna con quasi 20mila addetti che operano

nei settori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale (dagli

alimentari, ai giocattoli, agli articoli tessili e di pelletteria, ai

beni e servizi per la cura della persona solo per fare qualche

esempio).

E per imbandire le tavole c’è una importantissima offerta

enogastronomica d’eccellenza. Un settore, quello dell’agroalimentare

della Sardegna, rappresentato da 2.909 imprese artigiane (1.244

dell’alimentare, 28 delle bevande, 1.637 della ristorazione) che danno

lavoro a ben 9.871 addetti.

Gli artigiani sardi del gusto utilizzano materie prime locali e metodi

di produzione tipici che evidenziano il legame con il territorio

regionale. La genuinità di queste specialità fa bene alla salute e

all’economia e contribuisce a mantenere alta la bandiera del food

isolano nel mondo.

L’appello di Confartigianato Sardegna dunque è quello di “acquistare

locale”, dalle botteghe e dalle aziende dei vari territori.

“In vista degli acquisti natalizi, abbiamo deciso di lanciare la

campagna “Compra artigiano nella tua città”, affinché i sardi scelgano

i negozi di prossimità, le botteghe artigiane e i prodotti del

territorio – sottolinea Daniele Serra, Segretario di Confartigianato

Imprese Sardegna – ora più che mai bisogna sostenere le attività

locali, messe in ginocchio dal caro bollette, dalla crisi e dalla

concorrenza dell’online. I prodotti del nostro territorio hanno una

qualità eccellente. In una logica di promozione, di valorizzazione del

“made in Sardegna” e di rilancio dell’economia territoriale, invitiamo

tutti ad acquistare produzioni locali. In questo momento è

fondamentale preferire le prelibatezze tipicamente sarde, non solo per

un discorso di qualità alimentare, ma anche per contribuire, a partire

da un piccolo gesto, quale l’acquisto di un regalo o di un dolce, al

rilancio della nostra economia, del nostro artigianato e delle nostre

micro e piccole imprese”.

“I prodotti e servizi offerti dalle imprese artigiane sarde sono

caratterizzati da un’artigianalità basata sul valore del lavoro,

sull’ascolto del cliente e sulla personalizzazione del prodotto, a cui

si associa l’alta qualità delle materie prime e dei prodotti

realizzati – conclude Serra – in molte realizzazioni trova una sintesi

la cultura secolare della manifattura artistica e della rielaborazione

dei materiali, lavorazioni a regola d’arte caratterizzano prodotti ad

alta creatività, innovazione e originalità”.

“Comprare artigiano fa bene a tutti”. È questo in estrema sintesi il

messaggio che Confartigianato Imprese Sardegna vuole lanciare.

Quanto spendono i sardi per Natale: i numeri chiave dell’economia

delle Festività

La spesa delle famiglie sarde in prodotti alimentari e bevande a

dicembre viene stimata in 616 milioni di euro. Vengono scelti come

regalo soprattutto prodotti e servizi. Si va dai prodotti alimentari e

bevande, alla moda e gioielleria. Ma non mancano mobili, tessili per

la casa, cristalleria, stoviglie e utensili domestici, utensili e

attrezzature per casa e giardino, giochi, giocattoli, articoli

sportivi, libri, articoli di cartoleria e materiale da disegno e

servizi di cura della persona. La parte del leone la recitano

ovviamente alimentari e bevande, che occupano quasi due terzi (67%)

dello shopping natalizio, pari a 409 milioni di euro.

Sono 7.902 le imprese artigiane della Sardegna operanti in 47 settori

in cui si realizzano prodotti artigianali e si offrono servizi di

qualità che possono essere regalati in occasione del Natale, pari al

30,7% delle imprese artigiane sarde: queste imprese danno lavoro a

19.910 addetti cioè ad un terzo (32,8%) degli addetti

dell’artigianato. Di queste, sono 2.909 le imprese artigiane di

alimentare, bevande e ristorazione, pari al 2,7% delle imprese totali

dell’economia sarda e al 10,9% dell’artigianato regionale.

9.871 addetti nelle imprese artigiane di alimentare, bevande e

ristorazione, pari al 3,3% degli addetti totali dell’economia sarda e

al 16,3% degli addetti dell’artigianato regionale

Export – 418 milioni euro di made in Sardegna di alimentare e bevande

(ultimi 12 mesi), pari a 3,1% delle esportazioni manifatturiere

Export – 25 milioni euro di made in Sardegna di vini (ultimi 12 mesi),

variazione % tendenziale I semestre 2022 pari al +16,6%.