L’ITI Roth per l’inclusione: nuove aule laboratorio

L’ITI Roth per l’inclusione: nuove aule laboratorio- Progetto inclusione e creazione aule inclusione ITI Roth: “Cielo” e “Good vibes”. Al grido di: Be yourself; everyone else is already taken è nato un meraviglioso progetto che, ancora una volta, conferma la capacità inclusiva dell’Istituto Roth

L’ITI Roth per l’inclusione: nuove aule laboratorio- Oggi 6 dicembre, presso l’auditorium della sede ITI, alla presenza del Dirigente scolastico, del vicario Francesco Carboni, gli studenti delle classi prime, seconde e terze dei corsi Elettrotecnica ed Elettronica e Informatica e Telecomunicazioni, hanno inaugurato le nuove aule laboratorio per l’inclusione, “Cielo” e “Good Vibes” con l’esposizione degli elaborati. Da un’idea della prof.ssa Elisa Bilardi, referente per il dipartimento per il sostegno e l’inclusione, con il supporto di pro.f Loi, con l’importante aiuto delle docenti di sostegno e delle educatrici prof.sse, Isabella Ballocco, Sara Landolfo, Arianna Porcu, Monica Minnei, Mariuccia Monti, Rita Masu, Maria Luisa Puledda, Alessandra Porcu, gli studenti hanno realizzato dei pannelli con disegni relativi ai pianeti e agli aforismi di Oscar Wilde in lingua inglese, su cui hanno lavorato per tutto il periodo del progetto. Gli studenti sono stati precedentemente preparati dalle docenti di lettere e di lingua inglese, prof.sse Sanna ed Esposito, per italiano e Sechi e Della Chiesa per l’inglese, con l’aiuto della docente madre lingua inglese presente nell’Istituto quest’anno come assistente per programma Fulbright, Liliana Macias. Per la parte relativa alle scienze, si ringrazia la prof.ssa Cesaraccio. Coadiuvati dagli insegnanti, gli studenti si sono cimentati, dapprima nella preparazione del materiale, poi si sono informati sui vari aspetti relativi agli argomenti da trattare: sui pianeti del sistema solare e sul contesto storico culturale in cui è inserita l’attività artistica di Oscar Wilde e sull’estetismo. Gli aforismi su cui lavorare e creare i cartelloni sono stati scelti dagli studenti, così come erano stati scelti i nomi con cui chiamare le aule. Le attività hanno visto le classi coinvolte nel progetto, lavorare, “sporcarsi le mani” con colori, tempere e con vari materiali che hanno visto nascere gli elaborati ora esposti in auditorium che serviranno ad abbellire le aule per l’inclusione. Gli studenti hanno manifestato grande entusiasmo, felici di aver contribuito all’abbellimento dell’Istituto e per aver potuto lavorare in gruppi misti, senza porre limiti alla creatività. Il Dirigente scolastico ringrazia i docenti, gli educatori, i collaboratori della sede ITI, gli studenti, che si sono prodigati per l’ottima riuscita del progetto. Un grande futuro si prospetta per l’Istituto che ottiene un riscontro sempre maggiore tra le famiglie e nel territorio nell’ambito dell’accoglienza e dell’inclusività per le situazioni con difficoltà. Il prendersi cura degli studenti per abbattere le barriere che possono portare spesso all’esclusione, è tra gli obiettivi dell’Istituto che sempre più tende a valorizzare e a integrare, nel rispetto della diversità e della personalità di ognuno di loro.