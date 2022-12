Cosa ti serve sapere per la licenza droni A1/A3: te lo spiega Easy Quizzz

Sicuro di sapere proprio tutto sui droni? 1 Che cos’è L’ENAC e a cosa serve? 2 Come si diventa piloti di droni? 3 Quanti sono e in cosa si differenziano gli attestati pilota droni? 3 advertisement Patentino drone A1/A3: come averlo 4 La modalità della prova d’esame 4 Supera l’esame con Easy Quizzz 5 Quiz patentino drone A1-A3 7

Sicuro di sapere proprio tutto sui droni?

Mai sentito parlare di patentino A2 o A1/A3? Conosci la definizione di ENAC e a cosa serve? Sai che hai bisogno di una patente per poter pilotare un drone, proprio come un’automobile? Com’è meglio esercitarsi per superare il test?

Se hai anche un minimo dubbio e non sai rispondere con precisione alle domande qui sopra, ti trovi nel posto giusto!

In questo articolo vogliamo sviscerare ogni informazione utile da sapere e le ultime novità riguardanti i droni, ovvero questi apparecchi tecnologici di ultimissima generazione che consentono di fare riprese dall’alto.

Si tratta infatti di velivoli di piccole dimensioni, telecomandati da una persona e che consentono di avere una visione d’insieme anche da molti metri di distanza dal suolo.

Sapevi però che esistono delle rigide normative che regolano l’uso dei droni e impongono dei limiti di peso e di categoria dell’oggetto in base alla licenza che possiedi?

Scopriamo qualcosa in più.

Che cos’è l’ENAC e a cosa serve

Se possiedi un drone e desideri pilotarlo senza violare alcuna legge e restando al passo con le ultime novità circa le normative, allora ti conviene sapere bene che cos’è l’ENAC.

L’ENAC è l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e si occupa di sicurezza aerea, di trasporto e di spazio aereo, così come dei diritti dei passeggeri, del personale di volo e persino di droni.

Questo portale online è un sito governativo ufficiale, iper affidabile e utilissimo per essere sempre al corrente sulle ultime news.

Come si diventa piloti di droni?

Per ottenere l’abilitazione a pilota di droni nelle sottocategorie OPEN A1-A3 bisogna superare una prova d’esame che attesta il completamento con successo della formazione online.

Le sottocategorie della categoria “OPEN” di cui si parla si differenziano a seconda della posizione di volo del drone dalle persone:

Si ha la classe A1, che riguarda i voli che hanno luogo sopra le persone; la classe A2, per i voli vicino alle persone; infine, la classe A3, che riguarda invece i voli che si svolgono lontano dalle persone.

I requisiti richiesti per poter volare nelle classi A1 e A3 corrispondono quindi dapprima alla frequentazione completa di un corso tenuto online e, in seguito, allo svolgimento di una prova finale, il cui superamento è necessario per acquisire l’attestato da pilota.

Quanti sono e in cosa si differenziano gli attestati pilota droni?

Gli attestati pilota droni sono tre: A1, A2 e A3. Si tratta di titoli previsti dal regolamento EASA e da quello UAS-IT, necessari per poter pilotare i droni.

Se possiedi un drone con una massa complessiva inferiore a 250 grammi, allora non hai l’obbligo di licenza per pilotarlo. In caso contrario, dovresti superare un esame e ottenere l’attestato di abilitazione.

L’attestato A1/A3 riguarda le persone che vogliono far volare i loro droni in scenari urbani e che sono in possesso di droni con peso compreso tra i 500 e i 900 grammi.

L’attestato A2 abilita invece a condurre droni superiori ai 500 grammi e inferiori ai 2 Kg. Questo attestato consente di volare in qualsiasi scenario urbano, mantenendo una distanza non inferiore ai 50 metri dalle persone non coinvolte.

Patentino drone A1/A3: come averlo

Le modalità della prova d’esame

Ti starai domandando come e quanto dovresti studiare e in che modo ti converrebbe prepararti in vista dell’esame che abilita all’utilizzo dei droni.

Per questo, fai sicuramente riferimento al portale ufficiale dell’ENAC, che ti fornisce un utilissimo corso online scaricabile in pdf e necessario per effettuare la prova di completamento della formazione.

La prova consiste in 40 domande a cui devi rispondere entro un’ora. Il punteggio che devi ottenere per poter superare l’esame deve essere pari o maggiore a 60, ovvero devi rispondere correttamente al 75% delle domande.

Per quanto riguarda i punteggi, tieni a mente che ogni risposta esatta ti garantirà 2 punti, ogni risposta errata ti toglierà 1 punto e ogni risposta non data te ne darà 0.

Supera l’esame con Easy Quizzz

Ora vogliamo darti un piccolo suggerimento… forse neanche troppo piccolo per il potenziale che ha e che avrà anche su di te! Prendilo come un regalo per l’anno nuovo.

Ti vogliamo presentare Easy Quizzz: è una piattaforma online tradotta in moltissime lingue e dove puoi sbirciare tra le varie sezioni che contiene per trovare i quiz per concorsi, esami e patenti che preferisci.

Come puoi osservare dalla schermata qui sotto, la pagina principale di Easy Quizzz fornisce una visione d’insieme molto chiara.

In particolar modo, in alto, sono segnate le categorie che riguarda, dall’Università alle Abilitazioni:

Se digiti su “Patenti”, accederai all’insieme di patenti che contiene il portale, per ognuna delle quali è disponibile un quiz reale e aggiornato.

Ovviamente, sfogliando le diverse tipologie di patenti, vedrai comparire la scritta azzurra “Pilota Drone (2)” con i due quiz patentino drone disponibili: quello A1-A3 e quello A2.

Quiz patentino drone A1-A3

È di tuo interesse effettuare il quiz drone A1/A3? Perfetto! Ora sarà semplicissimo: ti basterà cliccare su “Simulatore” scritto in azzurro, accanto alla scritta gialla “Sottoscrivi” e verrà avviato il questionario.

Dalla pagina che ti si aprirà noterai che avrai a tua disposizione 20 minuti per rispondere a 10 domande. Dopodiché il tuo test sarà terminato.

Alla fine, invia le tue risposte e scopri il risultato finale!

Fai un buon esercizio e sfrutta questa piattaforma eccezionale. Easy Quizzz potrebbe veramente aiutarti a superare l’esame