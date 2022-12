Il 2022 di Alexa in Sicilia, Calabria e Sardegna: boom di utenti e interazioni - Agrigento è la provincia che ha registrato la maggior crescita di utenti attivi in Italia (+79% rispetto al 2021), in Calabria risulta in testa Vibo-Valentia con +35% di utenti attivi, mentre in Sardegna sale sul podio Nuoro con +45%

Il 2022 di Alexa in Sicilia, Calabria e Sardegna: boom di utenti e interazioni – Agrigento è la provincia che ha registrato la maggior crescita di utenti attivi in Italia (+79% rispetto al 2021), in Calabria risulta in testa Vibo-Valentia con +35% di utenti attivi, mentre in Sardegna sale sul podio Nuoro con +45%

Il 2022 di Alexa in Sicilia, Calabria e Sardegna: boom di utenti e interazioni: Alexa – che quest’anno ha festeggiato il suo quarto compleanno – è entrata in così poco tempo nelle case e nel cuore degli italiani, i quali ormai non vogliono più rinunciare all’assistente vocale di Amazon per organizzare in modo semplice la propria quotidianità, risparmiare tempo e intrattenersi.

Lo sanno bene gli agrigentini: la provincia siciliana di Agrigento si è infatti affermata come la città in Italia che ha registrato la maggior crescita di utenti attivi che hanno utilizzato Alexa nel 2022 (+79%), generando il 65% in più di interazioni con l’assistente vocale di Amazon rispetto al 2021, per un totale regionale di oltre 440 milioni, di cui oltre 200 milioni solo a Catania e 170 milioni a Palermo.

In Calabria, la provincia che ha evidenziato il maggior incremento di utenti attivi è Vibo-Valentia (+35%), generando il 50% in più di interazioni per un numero complessivo di oltre 102 milioni nella regione.

In Sardegna, la maggior concentrazione di utenti attivi si trova a Cagliari e a Sassari, ma quest’anno il boom di crescita è stato rilevato a Nuoro (+45%) e nel Sud Sardegna (+42%).

Non finisce qui: gli utenti della provincia di Oristano hanno aumentato tutte le interazioni rispetto al 2021, da quelle per la produttività (impostazione tramite Alexa di timer +67%, sveglie +70%, promemoria +40%, elementi aggiunti alle liste +82%) a quelle per la Casa Intelligente (+40%).

Scopriamo i dati regionali dietro al successo dell’assistente vocale di Amazon in Sicilia, Calabria e Sardegna e per cosa gli utenti non possono più fare a meno del supporto di Alexa.

Alexa per la produttività: timer, sveglie, promemoria e shopping list

Alexa aiuta a tenere sotto controllo la produttività e l’organizzazione. Dai timer, alle sveglie e ai promemoria fino alla gestione di calendari e note.

Queste funzioni di Alexa sono tra le più amate e utilizzate: lo dimostrano gli utenti della provincia siciliana di Agrigento che nel 2022 hanno impostato tramite Alexa il 91% in più di timer, risparmiando così quasi il doppio del proprio tempo durante l’anno.

Non sono da meno vibonesi e crotonesi, in Calabria, con +87% e +82% di timer impostati rispetto al 2021.

Svegliarsi con Alexa sta invece diventando un vero e proprio trend nelle province siciliane di Ragusa e Trapani: nel 2022 sono state impostate tramite Alexa rispettivamente il 90% e il 76% in più di sveglie rispetto allo scorso anno.

E il buongiorno si vede da Alexa anche nelle città di Cosenza e Catanzaro, in Calabria, dove gli utenti hanno chiesto all’assistente vocale di Amazon di essere accompagnati nel nuovo giorno il 65% e il 62% di volte in più.

Gli utenti si affidano ad Alexa per ricevere promemoria sulle attività della giornata. Gli utenti crotonesi, per esempio, ne hanno impostati l’86% in più durante il 2022, o per stilare liste di cose da fare.

Qui gli esperti sono gli utenti siciliani della provincia di Enna dove è stato registrato un incremento di elementi aggiunti dagli utenti alle proprie liste dell’83% rispetto al 2021.

Gli ennesi hanno quindi potuto risparmiare quasi il doppio del proprio tempo quest’anno grazie alle funzionalità di Alexa per creare, aggiungere e spuntare elementi nei propri elenchi, usando semplicemente la voce.

Alexa per la Casa Intelligente: controllo dei dispositivi compatibili e routine

Alexa può trasformare ogni abitazione in una Casa Intelligente attraverso il controllo vocale di dispositivi compatibili come luci, prese e telecamere.

In Sicilia sono state generate più di 76 milioni di interazioni relative alla Casa Intelligente e oltre 22 milioni in Sardegna.

Anche in Calabria è una tendenza sempre più amata dagli utenti, i quali hanno generato più di 14 milioni di interazioni vocali relative alla Casa Intelligente e oltre 12 milioni eseguite tramite routine, risparmiando ulteriore tempo e raggruppando una serie di azioni senza doverle richiedere ogni volta singolarmente.

I messinesi hanno sfruttato questa possibilità il 73% di volte in più rispetto allo scorso anno, impostando le routine sull’App Alexa e personalizzando i comandi per dire, ad esempio, “Alexa, vado a letto” e fare spegnere ad Alexa tutte le luci di casa.

Alexa per l’intrattenimento: musica per tutti i gusti

“Alexa, riproduci Farfalle”. Con Alexa e Amazon Music è possibile scegliere i brani, gli artisti, le stazioni radio o i generi che si preferiscono in base ai propri gusti e momenti della giornata, usando solo la voce.

Sono più di 160 milioni le interazioni con la musica eseguite in Sicilia, 50 milioni in Sardegna e oltre 38 milioni quelle in Calabria.

Gli utenti siciliani, calabresi e sardi vanno abbastanza d’accordo in fatto di musica, ognuno ha però le sue preferenze: per esempio, Farfalle di Sangiovanni ha fatto scatenare proprio tutti nel corso nel 2022, ma se Brividi di Mahmood e Blanco è stata ascoltatissima sia in Sicilia che in Sardegna, i calabresi hanno scelto di ballare sulle note latine di Shakerando del celebre Rhove.

A mettere tutti d’accordo arrivano i Me contro Te e Ultimo, tra gli artisti preferiti di tutte e tre le regioni.

A riaprire la sfida, invece, Vasco Rossi, amato dai calabresi, e i Måneskin al cui rock i sardi non sanno proprio resistere.