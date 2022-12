Fiorello torna con Viva Rai 2. L’appello del MEI: prosegui a scoprire i nuovi talenti delle etichette indipendenti!

Il ritorno di Fiorello: messa in onda ed ospiti

Fiorello torna nello studio a vetri di via Asiago di Viva Radio 2 per andare in onda dal 5 dicembre con Viva Rai 2!

Sara’ con Fabrizio Biggio, uno dei due de I Soliti Idioti, che sarà una delle sue spalle. In onda dalle 7 fino alle 8:30.

Fiorello ha fatto una lunga anticipazione del programma sia su Instagram che su Raiplay per provare il format che deve ricreare l’imperfezione di chi improvvisa, come si fa in un villaggio vacanza. Primo ospite Amadeus.

L’appello del MEI

L’auspicio del mondo musicale indipendente e’ che con il programma si tenga aperta una finestra sulle nuove proposte musicali provenienti dal ricco mondo delle etichette discografiche indipendenti italiane, vere start up della nuova musica del nostro Paese.

Il MEI – Meeting degli Indipendenti invita Fiorello a proseguire nel suo ruolo, con le sue modalita’ personali e anticonvenzionali. La proposta è quella di offrire una piccola parte del suo spazio alla scoperta di nuovi talenti musicali emergenti proposti dalle etichette indipendenti. Di base, era quello che già si faceva nei precedenti programmi, facendo emergere nuovi artisti.

In una Tv con una presenza quasi assoluta, su tutti i canali, di soli artisti delle multinazionali, Fiorello rappresenta una opportunita’ importante per gli artisti indipendenti. Ci auguriamo possa proseguire nel suo prezioso lavoro di scouting.