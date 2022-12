Giornata internazionale delle persone con disabilità: FIABA chiede il rinnovo del Bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Nuove accessibilità: la proposta di FIABA

FIABA è un’associazione nata nel 2000 per diffondere la cultura dell’accessibilità. L’obiettivo è creare le condizioni affinché tutte le persone possano muoversi ovunque liberamente e in autonomia.

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, quindi, la Onlus chiede al Governo italiano di rinnovare la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La proposta era stata introdotta proprio da FIABA e RECERT nella scorsa Legge di Bilancio (art.119-ter del DL 34/2020).

Importanza del Bonus fiscale

Questo bonus fiscale rappresenta un passaggio culturale importante per il nostro Paese; si tratta di un salto in avanti per rendere le città più fruibili per le persone con disabilità, ma in generale per chiunque possa trovarsi a vivere una condizione di ridotta mobilità, anche temporanea.

Il 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Quindi, è l’occasione per puntare i riflettori sulla questione. Eppure, afferma il Presidente di FIABA Giuseppe Trieste, «nei restanti 364 giorni bisogna impegnarsi per fare qualcosa di concreto».

«Il diritto alla mobilità e alla vita sociale continua ad essere negato a moltissime persone a causa delle barriere architettoniche. Il Bonus 75% è uno strumento che guarda proprio in questa direzione e che ha già dato i suoi frutti. Non possiamo lasciare che quanto di buono è già stato fatto rimanga un caso unico».

Si ricorda che questa agevolazione riguarda opere di abbattimento barriere architettoniche all’interno della propria abitazione o condominio.

Non è necessario essere una persona con disabilità o avere più di 65 anni, ma è l’intervento che conta.

