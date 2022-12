Domus de Janas Ruiu Sa Mela, tutti gli eventi

TREXENTA EXPERIENCE, l’8 DICEMBRE A GUASILA

LA MAGIA DELLE DOMUS DE JANAS – RIU SA MELA: LABORATORIO FOTOGRAFICO, LAVORAZIONE E DEGUSTAZIONE FORMAGGI E I SUONI ANCESTRALI DELLE LAUNEDDAS.

Guasila, 5 dicembre 2022 – Le bellezze archeologiche di Guasila saranno visitabili l’8 dicembre grazie al progetto di turismo esperienziale Trexenta Experience. L’appuntamento è alle ore 10.30 all’angolo de Sa Cruxi Santa, tra via Vergine d’Itria e via Cagliari, e partenza con bus navetta per le Domus de Janas Riu Sa Mela.

La visita guidata nel sito è accompagnata dalle melodie ancestrali delle launeddas con il musicista Sergio Lecis. A seguire “Fotografare le domus de janas” – laboratorio fotografico a cura di Nicola Castangia. Al termine trasferimento in Via Roma per assistere a un laboratorio dedicato al formaggio con degustazione.

Alle ore 14:30 ritrovo a Sa Cruxi Santa, tra via Itria e via Cagliari, e partenza con bus navetta per le Domus de Janas Riu Sa Mela. La visita guidata è accompagnata dal musicista Sergio Lecis e dall’inconfondibile suono delle launeddas. Al termine in Via Roma per assistere a un laboratorio sulla preparazione della ricotta con degustazione. Alle ore 16 “Fotografare le domus de janas” – laboratorio fotografico a cura di Nicola Castangia. Nel corso della giornata l’esperienza si fa virtuale con l’uso dei suggestivi visori 3D che ci portano in alcuni siti archeologici e monumenti della Trexenta. Prenotazioni bus navetta presso l’infopoint di piazza Municipio.

Nel corso della giornata si potranno indossare i visori 3D per vivere in modo immersivo i tour virtuali dei siti archeologici e dei monumenti della Trexenta.