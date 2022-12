“Dalla parte delle Vittime del Dovere”, Fervicredo alla conferenza stampa sull’applicazione della Legge regionale delle Marche: “Questa lodevole iniziativa presa ad esempio da altre regioni”.

Dopo l’approvazione con voto unanime avvenuta a maggio, la Legge della Regione Marche a sostegno delle Vittime del Dovere torna a essere protagonista, perché proprio oggi se ne è discusso, ad Ancona, assieme al suo primo firmatario, ad altri esponenti di Fratelli d’Italia, partito che ne è stato promotore, e di Fervicredo, che ha collaborato concretamente per la realizzazione di questo progetto.

“Dalla parte delle Vittime del Dovere – la nuova Legge regionale e la sua attuazione” è il titolo della conferenza stampa che si è tenuta stamattina, al Palazzo delle Marche, dove erano presenti Carlo Ciccioli, Capogruppo FdI Consiglio regionale; Marco Ausili, Consigliere regionale e primo firmatario L.R. n. 87/2022; Paolo Renna, Responsabile regionale Dipartimento sicurezza FdI; Alessandro Esposito, Responsabile provinciale Ancona Dipartimento sicurezza FdI.

Per l’Associazione Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), era presente il Segretario, Paolo Petracca, che ha voluto dare pubblicamente l’importante notizia di come questa iniziativa così lodevole sia stata presa ad esempio da altre regioni italiane: “E’ straordinario – ha detto – perché questa Legge dà la misura di quanto la buona volontà di stare accanto alle Vittime possa tradursi in qualcosa di concreto. La legge istituisce una giornata in onore delle Vittime ed inoltre prevede l’esenzione dalle spese farmaceutiche e sanitarie per coniugi e figli, e borse di studio per i figli delle Vittime del Dovere. E proprio rispetto all’esenzione del ticket, il provvedimento ha eliminato odiose disparità di trattamento venute a crearsi a seguito della stratificazione delle norme a livello nazionale che hanno finito per generare un’orrenda distinzione fra Vittime di serie A e Vittime di serie B.

La vicinanza ed il sostegno alle Vittime del Dovere dovrebbe essere scontata – ha incalzato il Segretario della Onlus -, ma purtroppo non lo è, perché ancora, come Fervicredo, vediamo quanto sia indispensabile lottare per l’attuazione di quelli che non solo sono diritti di chi ha pagato un prezzo altissimo per aver dato il proprio servizio allo Stato ma dovrebbero essere ‘imperativi morali’ per chi, rappresentando le Istituzioni, deve tradurre in realtà la gratitudine ed il rispetto dovuto a persone che si sono sacrificate per il bene e la sicurezza collettivi. Ecco perché ancora una volta ringraziamo la Regione Marche, per l’autorevolezza con cui ha saputo dimostrare una vera solidarietà e che l’ha resa ‘capofila’ di iniziative che speriamo si moltiplichino in tutta Italia. Ogni giorno è buono – ha concluso Petracca -, ogni piccola conquista, ogni passo in avanti a sostegno di chi lotta per ri-vivere, fanno di tutti noi persone migliori e della nostra società una società migliore”.