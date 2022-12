Cagliari Calcio: il calciatore ritrovato, può fare la differenza

È appena stato esonerato Fabio Liverani, a detta di molti tifosi, un vero e proprio problema per la squadra

I calciatori infatti in campo spesso parevano smarriti, come se non sapessero cosa fare del pallone.

Era infatti usuale vedere trame orizzontali e pochissime verticalizzazioni.

advertisement

La prima uscita del dopo Liverani, sono arrivati i tre punti e due gol. Nel secondo tempo, si sono finalmente riviste diverse azioni d’attacco e quindi, un pizzico di divertimento.

Un calciatore, dopo numerose giornate negative, ha ripreso a correre ed a fornire assist.

Si tratta di Naithan Nandez, centrocampista uruguaiano, che sulla fascia destra ha spinto e fatto vedere giocate interessanti.

In serie B, Nandez è uno di quei calciatori che deve fare la differenza. Ha le capacità per farla, ma deve trovare nuovamente stimoli e continuità. Il resto poi verrà in maniera naturale.