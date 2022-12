“Anche Se”, il nuovo singolo di HELLYN ZED

ANCHE SE si presenta come una trascinante ballad dal sapore agrodolce, un brano in cui HELLYN ZED racconta gli aspetti più profondi di un amore platonico tra due anime gemelle separate da un’ampia distanza geografica.

Con questa release HELLYN ZED esordisce nel panorama musicale italiano portando una proposta originale sia sul piano delle sonorità che sul versante stilistico. Con l’intento di portare avanti il suo lavoro di ricerca che verte sulla fusione di differenti sound e su un innovativo approccio di scrittura che valica generi ed etichette, il progetto è pronto per essere accolto da ascoltatori dai gusti più disparati.

Su una curatissima produzione firmata da Luca Vicini (Subsonica), le cui sonorità spaziano tra contaminazioni elettro/dance, pop e reggae, la vocalità della cantante del progetto trova la perfetta cornice per le sue accattivanti linee melodiche e per le liriche ispirate del testo.

ANCHE SE rappresenta, così, un primo importante tassello di questo ambizioso progetto che accompagnerà HELLYN ZED durante tutto il 2023. Un brano dalle tinte nostalgiche ma che, al contempo, sottolinea un intento di speranza: un vero e proprio gioco di contrasti, sui quali, non a caso, si basa il più complesso dei sentimenti umani.

Il mix del brano è stato realizzato da Luca Vicini presso il Punto V Studio, il master è a cura di Giovanni Versari, mentre l’artwork è ad opera di Era Vento.

CREDITS

Artista: Hellyn Zed

Titolo: Anche Se

Produzione: Luca Vicini

Mix: Luca Vicini

Master: Giovanni Versari

Cori: Ella DiGiò

Registrato presso: Punto V Studio

Artwork: Era Vento

BIO HELLYN ZED

Hellyn Zed è un progetto nato in Italia nel 2018. Dopo le pubblicazioni dei primi brani in lingua inglese, tra cui ricordiamo: “You Don’t Wanna”, pubblicato insieme al videoclip ufficiale su YouTube nel 2019 e “Tread On My Soul”, prodotto da Luca Vicini (Subsonica) e pubblicato lo scorso dicembre, il progetto torna a far parlare di sé, nel 2022, con la prima release in italiano dal titolo “Anche Se”, prodotta da Luca Vicini e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 dicembre.