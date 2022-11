Ultimo appuntamento per Pratzas, domani ad Is Mirrionis i percorsi d’arte

Ultimo appuntamento per Pratzas, percorsi delle arti tradizionali in città. L’evento si svolgerà con manifestazioni organizzate in ben 11 piazze di Cagliari.

Domani, a Is Mirrionis piazza paese di Seui ci sarà l’ultima serata delle 11 organizzate da metà settembre, che hanno portato in scena le principali arti musicali e poetiche della tradizione sarda, la danza popolare e gli strumenti musicali tradizionali.



L’iniziativa è stata realizzata, grazie alla partecipazione al bando Cagliari dal vivo, dall’Associazione Amici della Musica in collaborazione con Campos. Il percorso è stato pensato a tappe, negli 11 quartieri di Cagliari: Is Mirrionis, Sant’Avendrace, Mulinu Becciu, San Michele, CEP, Borgo Sant’Elia, Nuovo Borgo Sant’Elia, Monte Mixi, Giorgino, Poetto, Pirri.

In ogni appuntamento c’è stato un concerto dedicato a una di queste arti, introdotto e illustrato da uno specialista e accompagnato da eventi collaterali formativi.



Domani, sabato 12 novembre introduce la serata Roberto Milleddu, etnomusicologo del Conservatorio di Cagliari. Alla fisarmonica ci sarà GianSilvio Pinna, Solittu di Matteo Piras, Launeddas di Michele Deiana, organetto Efisio Puddu, gruppo folk Sant’Andrea di Gonnesa, gruppo folk campidano di Quartucciu.