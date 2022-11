Stampati personalizzati: le soluzioni online di Sprint24

Sprint24 è una tipografia online che si contraddistingue per un servizio innovativo e a 360 gradi.

Stampati personalizzatiForte di un’esperienza di oltre 15 anni nel settore, questa realtà si contraddistingue per rapidità, affidabilità e precisione, punti di forza che è possibile rintracciare nel METODO STAMPA SEMPLICE®, ideato personalmente dall’azienda per soddisfare le più diverse necessità di imprese e professionisti.

In questo modo, Sprint24 è in grado di mettere a disposizione un valido supporto a tutti coloro che vogliono inserire gli stampati personalizzati all’interno della propria strategia di marketing. Il tutto con l’obiettivo di favorire un processo di stampa eccellente dal punto di vista tecnico a fronte di costi competitivi. Per tutte queste ragioni, attualmente Sprint24 costituisce un vero e proprio punto di riferimento per l’ottimizzazione della comunicazione aziendale di aziende e professionisti.

Sprint24: tutti i servizi di stampa per la promozione del brand

L’obiettivo di Sprint24 è quello di fornire dei servizi di stampa che possano contribuire attivamente alla promozione e alla crescita aziendale.

Per questo, la tipografia online mette a disposizione di imprese e professionisti diverse risorse utili, come per esempio un configuratore online che, grazie alla semplicità d’uso, permette, anche a chi non è del settore, di progettare un prodotto stampato di alto livello.

Il tutto al fine di aiutare l’utente a impostare una strategia di comunicazione aziendale che, servendosi di tutti gli strumenti tipografici a disposizione, riesca a far percepire il valore del brand a un pubblico il più ampio possibile.

Per agevolare ulteriormente i suoi clienti, inoltre, la tipografia online ha elaborato tre diverse tipologie di servizio: la Promo, dedicata a chi, oltre che alla velocità e alla precisione, ricerca anche un interessante rapporto qualità-prezzo; la Premium, ideale per coloro che desiderano avvalersi della consulenza via mail con il team di esperti, approfittando anche della spedizione espressa; infine, la Business, con la quale i prodotti vengono inviati in sole dodici ore e si ha accesso a un servizio di assistenza dedicato anche telefonico.

Rafforzare la comunicazione aziendale con gli stampati di Sprint24

La gamma di prodotti offerta da Sprint24 è in grado di coprire le esigenze della comunicazione aziendale e del marketing a 360°.

È possibile, per esempio, stampare libri, brochure e riviste scegliendo la tipologia di rilegatura più adatta per le proprie esigenze: il punto metallico, ad esempio, che è adatto a pubblicazioni fino a un massimo di 64 pagine, oppure la brossura, particolarmente adatta agli stampati più lunghi. Imprese e professionisti possono inoltre decidere se optare per una copertina imbottita oppure una rigida, scegliendo fra diversi colori.

Naturalmente, avvalendosi dei servizi di stampa di Sprint24 è anche possibile stampare molto altro materiale grafico, dai biglietti da visita ai calendari, passando per gli sticker e le agende, orientandosi verso una personalizzazione che può prevedere un logo, un’immagine o il testo che più si desidera.

In caso di necessità o di indecisione, è anche possibile avvalersi del supporto di tecnici altamente qualificati, in grado di consigliare la soluzione più indicata per le proprie specifiche necessità di comunicazione aziendale.

In questo modo, gli stampati personalizzati saranno in grado di promuovere l’immagine dell’impresa e del professionista in modo efficace e mai invasivo: la discrezione, infatti, rimane ancora oggi uno dei grandi punti di forza della comunicazione visuale tradizionale.