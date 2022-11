Saboris Antigus, 4° appuntamento a Siurgus Donigala

SABORIS ANTIGUS, QUARTO APPUNTAMENTO A SIURGUS DONIGALA:

LABORATORI DEL GUSTO, RICAMI, UNCINETTO

E LE MASCHERE TRADIZIONALI: IS SCRUZZONIS

Siurgus Donigala, 22 novembre 2022 – Siurgus Donigala è il quarto paese ad aprire lo scrigno dei suoi tesori per Saboris Antigus 2022: domenica 27 novembre i suoi abitanti saranno pronti ad accogliere i visitatori per le vie del centro storico, con i laboratori nelle case tra il ricamo e la tecnica dell’uncinetto, la lavorazione della pasta fresca e quella del formaggio e del miele. E ancora le mostre dei costumi e degli argenti, e la sfilata delle maschere tradizionali, Is Scruzzonis.

Siurgus Donigala è una delle porte d’accesso alla zona dei laghi del bacino del Flumendosa con la presenza del Lago Mulargia, un grande invaso artificiale realizzato alla fine degli anni ’50 del

Novecento. Il Lago Mulargia è una vera oasi di pace, con le acque cristalline e la flora e la fauna tipiche dell’ecosistema lacustre. Il modo più suggestivo per ammirarlo sarà l’escursione sul battello prevista nel programma di Saboris Antigus, con i bus navetta in partenza da piazza Europa.

Il paese si è sviluppato attorno al villaggio nuragico che oggi sorge al centro del paese, con una continuità abitativa che dura da più di 3500 anni. Il territorio dunque, frequentato già nel Neolitico, è ricco di testimonianze archeologiche. Passeggiando per le vie del centro abitato, il visitatore si troverà di fronte a Su Nuraxi dove, all’interno della sua Torre è stato rinvenuto un sepolcro bizantino, mentre sulle sue mura si sovrappongono edifici romani.

Oltre alle eccellenze enogastronomiche che si possono degustare durante la giornata, sia nei vari punti di distribuzione, sia partecipando ai laboratori, ci si può immergere nella storia e nelle tradizioni popolari di cui Siurgus è ricca.

Is Scruzzonis, le maschere tradizionali di Siurgus Donigala. La credenza popolare pastorale e contadina, diventata una leggenda tramandata nei lustri, racconta che tra le campagne si aggiri su Scruzzoni, un animale mitologico che alcuni associano a un serpente, altri a un geco, o un drago dalle sette teste con una croce sulla fronte. La maschera che gli Scruzzonis portano sul volto, realizzata in pero selvatico, ha un aspetto demoniaco e inquietante: sul dorso della pelle bianca di pecora è posta una striscia verticale nera che ricorda la coda del serpente.

La processione dei ceri. Sempre a Siurgus, da visitare è la chiesa di Santa Maria, edificata in epoca giudicale e ricostruita agli inizi del Seicento. Punto di arrivo di un rito religioso molto particolare, che si celebra l’otto settembre, in occasione della festa di Santa Maria quando gli abitanti del paese partecipano a una suggestiva processione in cui si portano a spalla gli antichi e pesanti ceri votivi, provenienti anche dai Comuni del circondario. Tra i ceri, realizzati in cera d’api, ce ne sono alcuni risalenti addirittura al XVII secolo. La festa di Santa Maria a Siurgus Donigala è anche un’occasione per apprezzare suonatori di launeddas, gare di poesia e spettacoli musicali.

IL PROGRAMMA DI SABORIS ANTIGUS – SIURGUS DONIGALA, 27 NOVEMBRE 2022

ORE 8.30 – Celebrazione della Santa Messa e mostra di oggetti sacri – chiesa parrocchiale di San Teodoro

ORE 9.00 – Apertura delle case con punti di distribuzione di piatti e prodotti tipici della tradizione nel centro storico della parrocchiale di San Teodoro

ORE 9.00 – Laboratorio di ricamo, ferri e uncinetto – Casa del Pane

ORE 10.30 – Merenda in piazza e dimostrazione dei Giogusu Antigusu a cura del gruppo Scout AGES Siurgus Donigala

ORE 10.45 – Laboratorio del gusto presentato da massaie locali, con degustazione dei piatti del passato – Casa del Pane

ORE 11.00 – Partenza del corteo in abito tradizionale da Sa Omu de su Conti verso la parrocchia di San Teodoro per la celebrazione dell’antico rito di benedizione della dote della sposa – via Meridiana

ORE 16.30 – Sfilata ed esibizione de Is Scruzzonis, maschere tradizionali di Siurgus Donigala – da Sa Omu de su Conti a piazza Combattenti

ORE 17.00 – Degustazione di dolci e vini locali – Casa del Cacciatore

ORE 18.00 – Spettacolo musicale con il gruppo Dilliriana- Balli tradizionali con i gruppi folk di Siurgus Donigala

PER TUTTA LA GIORNATA

Il gruppo Sonusu de Beranu e il gruppo folk Siurgus Donigala allieteranno la giornata con canti e balli, accompagnati dall’organetto di Salvatore Floris e dalle launeddas di Riccardo Sirigu

CASA DEL PANE

Mostra Sa Omu de su Donu con l’arredo della cucina e della camera da letto di fine Novecento

Mostra dei costumi locali a cura del Gruppo Folk Siurgus Donigala

Laboratorio de Sa Suppa Cotta, pasta e dolci locali

SA OMU DE SU CONTI

Esposizione cronologica degli abiti della Curatoria di Siurgus alla fine dell’Ottocento

Mostra degli argenti tra Settecento e Ottocento in Sardegna

CASA DEMURO GIANNI

Laboratorio della pasta fresca

Laboratorio del pane tradizionale

ALTRI LABORATORI DURANTE LA GIORNATA

Filiera del latte ovino, dalla mungitura alla produzione del formaggio – Casa Demuro Salvatore

Dall’alveare alla trasformazione del miele – fattoria didattica Cabiddu Anna Maria

Filiera dei prodotti suinicoli con dimostrazione sugli allevamenti locali

ALTRE ATTIVITÀ

Visita guidata al nuraghe a cura della dottoressa Maily Serra, archeologa

Visite al Lago Mulargia – bus navetta con partenza da piazza Europa

Osservazione del paesaggio con il binocolo dall’insediamento turistico di Gennedda

