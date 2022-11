“Energie di Comunità” e non profit – il bando per progetti promossi dal Terzo Settore

ITASolidale e CSV Trentino Non Profit Network lanciano la terza edizione del bando “Energie di Comunità” per cofinanziare in crowdfunding progetti innovativi promossi dal Terzo Settore per la lotta alle nuove fragilità nate dopo la pandemia.

Dopo il successo delle due precedenti edizioni dell’iniziativa, ITASolidale, insieme a CSV Trentino Non Profit Network, rilancia il bando “Energie di Comunità”, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle realtà non profit che si impegnano quotidianamente sul territorio per affrontare la sfida delle nuove fragilità emerse dopo il Covid. C’è tempo fino al 30 dicembre 2022 per presentare il proprio progetto tramite il network dedicato su Produzioni dal Basso e accedere all’opportunità di cofinanziamento

Trento, 22 Novembre 2022 – È ufficialmente partita la terza edizione del bando “Energie di Comunità”, promosso da ITASolidale Onlus, ente senza scopo di lucro costituito da ITAS Mutua, Associazione Gruppo agenti ITAS e Comitato per la solidarietà dei dipendenti ITAS, insieme CSV Trentino-Non Profit Network – associazione riconosciuta che supporta e promuove il volontariato trentino e le diverse espressioni di cittadinanza attiva – per cofinanziare in crowdfunding progetti del Terzo Settore volti ad affrontare la sfida delle nuove fragilità emerse a seguito della pandemia di Covid 19.

C’è tempo fino al 30 dicembre 2022 per candidare il proprio progetto tramite il network dedicato su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – e accedere così all’opportunità di cofinanziamento da parte di ITASolidale, che scatterà non appena ogni campagna avrà raggiunto in crowdfunding il 50% dell’obiettivo economico previsto. ITASolidale ha stanziato per l’iniziativa un plafond complessivo di 35.000 euro e ogni progetto potrà essere cofinanziato per un massimo di 5.000 euro.

Attraverso il bando, ITASolidale intende non solo offrire un aiuto concreto agli Enti del Terzo Settore per trovare soluzioni innovative nella lotta alle nuove fragilità post pandemia, ma anche rafforzare le loro competenze nell’ambito della raccolta fondi attraverso il volontariato ed esprimere il valore della presenza di una mutua sulle comunità. Il Covid, infatti, insieme alla guerra in Ucraina che ha sconvolto la geopolitica europea e internazionale, ha aggravato ulteriormente alcune situazioni di vulnerabilità: sono emerse nuove solitudini, nuove forme di povertà – economica, educativa e alimentare – è aumentato il disagio giovanile ed è accresciuta la crisi nel sistema delle cure territoriali. L’emergenza climatica, inoltre, produce danni sempre più evidenti, di fronte ai quali la politica non sta dando le risposte necessarie. Tramite questa terza edizione di “Energie di Comunità” ITASolidale vuole supportare concretamente le realtà che quotidianamente affrontano queste nuove sfide.

I progetti candidati saranno valutati da un’apposita commissione di ITASolidale, che selezionerà quelli più meritevoli e aderenti agli obiettivi dell’iniziativa, che potranno così lanciare la propria campagna di crowdfunding e accedere così all’opportunità di cofinanziamento.

ITAS Mutua supporta gli enti del Terzo Settore anche attraverso ITAS Academy, il programma formativo per il non profit inaugurato di recente su Attiviamo Energie Positive, la piattaforma creata da Produzioni dal Basso e dedicata alla formazione.