I Comuni di Selargius e San Gavino insieme per il Festival del libro

“Tra i tanti appuntamenti di valore di questo primo festival mi piace ricordare la lettura con i bambini in tutte le lingue del mondo, un appuntamento che rafforza l’impronta multiculturale della rassegna e saprà arricchire gli spettatori anche in una dimensione più ampia di cittadinanza.

anche per il coinvolgimento della FASI, la federazione dei circoli dei sardi in Italia che potrà seguire gli appuntamenti del festival superando così le tradizionali barriere geografiche dell’isola.

Perché il festival mette assieme moltissimi soggetti, a partire dalle due amministrazioni comunali che hanno deciso di stringere un gemellaggio per presentare una manifestazione capace di diffondere cultura e di andare oltre i normali ambiti in cui operano.

La cornice del festival sarà anche l’occasione per la consegna del Premio d’Arti Faustino Onnis , giunto alla sua sesta edizione, nella duplice sezione della poesia e della prosa in lingua sarda.

La vice sindaca di Selargius, Gabriella Mameli, dal suo canto ha sottolineato come la prima edizione del Festival Anderas sia “gratificante” per la comunità di Selargius e per l’amministrazione che ha fortemente creduto nel progetto presentato dalla Fondazione Onnis.

Impossibile citare tutti i nomi e gli eventi in calendario dal 16 al 20 novembre.

I laboratori di lettura e di scrittura, con la partecipazione dei licei, sono sicuramente tra i momenti più significativi perché rappresentano la volontà di attivare un percorso con le scuole con il coinvolgimento attivo degli insegnanti nella scelta dei contenuti.

Un programma che vuole mantenere vivo il rapporto con le diverse linee della letteratura.

Per quanto riguarda la prosa una citazione per Savina Dolores Massa che presenterà il libro Voltami e per Gianni Loy con la struggente opera in lingua sarda dal titolo:

Eva e Petra, de su boccidòrgiu de Buggerru a su scioperu generale.

Un volumeche attraverso il dialogo delle protagoniste, due bambine appunto, ripercorre il tema del conflitto sociale nella società capitalista dei primi del Novecento con la strage dei minatori del 1904 per mano della fanteria e il primo sciopero sindacale dell’epoca.

Per ciò che concerne la poesia saranno protagoniste la giovanissima Imperatrice Bruno (classe 2001) e Mariagiorgia Ulbar che presenterà la sua raccolta Hotel Aster.

Spazio anche per il teatro e la proiezione di un docu-film.

Infine, l’omaggio al grande attore Tino Petilli, in uno spettacolo musicale realizzato in collaborazione con la Scuola Civica di Musica di Selargius, coordinato dal maestro Bruno Camera.