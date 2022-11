AIPD e il progetto “Verso il lavoro”

L’Associazione Italiana Persone Down sez. di Oristano crea il progetto “Verso il lavoro”, nato con lo scopo di permettere alle persone con la sindrome di Down di poter acquisire le competenze professionali e di autonomia necessarie per poter entrare a far parte del mondo lavorativo

AIPD e il progetto “Verso il lavoro”- L’inclusione e la partecipazione sociale delle persone con disabilità è una priorità riconosciuta dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite che ribadisce a gran voce che bisogna “potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro; ad assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito”.

In questo contesto, ad ottobre, son partite le prime azioni di un progetto chiamato “VERSO IL LAVORO” con capofila l’AIPD di Oristano. Questa iniziativa si rivolge a persone con sindrome di Down, ed è indirizzata a contrastare la fragilità sociale, soprattutto della nostra provincia, nella quale esse si trovano all’uscita dal mondo della scuola e a restituire loro il diritto al lavoro, attraverso un percorso finalizzato all’acquisizione di competenze professionali e di autonomia. Questo percorso deve realizzarsi attraverso l’acquisizione di competenze che consentano loro di costruirsi una vita indipendente. Si è già costituita una equipe multi professionale, composta da educatori e formatori che avrà il compito di individuare i beneficiari delle azioni che il progetto ha in essere.

Tutto questo si sta creando grazie al supporto della Fondazione San Zeno e ai partner che hanno sposato il progetto (IAL Sardegna, Poliste) e a tutte le aziende che stanno iniziando a far rete per una vera inclusione possibile.