Rally Città di Bassano: HP Sport al via con quattro equipaggi

Tutto pronto per il 39.mo Rally Città di Bassano che propone un percorso identico allo scorso anno. Cerimonie di partenza e arrivo in piazza Libertà; riordini a Marostica. Confermate le prove speciali “Rubbio”, “Valstagna” e “Cavalletto”

Al via della gara ben quattro equipaggi con i colori di HP Sport. La struttura sportiva schiera infatti il francese Audirac su Clio S1600 e Gordon Fabrice alle note, Paolo Olivo con Chiara Corso su Mitsubishi Evo IX N4, Matteo Olivo con Beatrice Croda con la Clio R3C e Alessandro Mazzonelli con Massimo Furlini Massimo sul sedile di

destra della Clio Will. A7.

Scelta di continuità da parte del Bassano Rally Racing per l’edizione numero 39 della gara, prova conclusiva dell’IRCup Pirelli e della Mitropa Rally Cup (il coefficiente 1,5 può rimescolare le carte a livello di classifica assoluta e trofei minori).

Il programma prevede per venerdì 28 ottobre la prova speciale di “Rubbio” (7,34 km) in notturna con start alle 19.00.

Sabato 29 ottobre due passaggi su “Valstagna” (11,84 Km) con start alle 9.07 e 14.25 e “Cavalletto” (22,93Km) con start alle 10.35 e 15.53, “Rubbio” con start alle 11:33 e 16:40. Piccole.

Significative le novità di logistica: cerimonie di partenza e arrivo in piazza Libertà a Bassano, i riordini di vetture storiche e moderne in piazza degli Scacchi a Marostica; invariata la suggestiva location dello shake down alle Scale di Primolano in comune di Valbrenta.

