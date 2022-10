Timeless Melodies: appuntamento al Palazzo Regio di Cagliari martedì 1° novembre

Il 1° novembre l’Associazione “Ennio Porrino” di Elmas proporrà presso il Palazzo Regio di Cagliari, nell’ambito della rassegna “Spartiti e Memorie”, un viaggio musicale fra opera, operetta e musical con il concerto “Timeless Melodies”

Martedì 1° novembre (ore 19.00, Palazzo Regio di Cagliari) prosegue la Rassegna “Spartiti e Memorie” con il Concerto Vocale Strumentale “Timeless Melodies” tenuto da Alice Madeddu (soprano), Federica Cubeddu (soprano), Manuel Cossu (baritono) e Matteo Martis (pianoforte).

Il concerto sarà caratterizzato dall’esecuzione di celebri brani di autori, epoche e stili vari – appartenenti al repertorio dell’opera, operetta e musical – interpretati in forma colta e in modo cameristico con un organico appositamente ideato per ottenere un sound d’insieme in grado di produrre un effetto e una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo; in collaborazione e con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari), nell’ambito dei progetti “Spartiti e Memorie”, “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

Il concerto (con ingresso gratuito) sarà aperto al pubblico e si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid.