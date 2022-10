La Sardegna in mostra alla XXIV Borsa mediterranea del Turismo Archeologico

“Quest’anno l’organismo nato a Cabras nel luglio del 2021, si presenta alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in una veste ancora più strutturata a seguito della recentissima nomina della direttrice.

L’obiettivo è quello di promuovere il territorio attraverso incontri mirati a presentare la Terra di Mont’e Prama come modello di sviluppo in un’ottica di turismo globale, all’interno del quale intendiamo posizionarci come meta competitiva, in grado di assicurare un’offerta completa, un’esperienza di viaggio appetibile a livello archeologico, ambientale e enogastronomico”

ha dichiarato il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni.