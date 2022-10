In Sardegna le bollette crescono del 75% - CARO ENERGIA – In Sardegna le bollette crescono del 75% rispetto al 2021.

In Sardegna le bollette crescono del 75% – Il nuovo aumento dei costi dell’energia elettrica per imprese e cittadini sarà uno tsunami. Gli artigiani puntano il dito sul credito

d’imposta: follia burocratica. Lai e Serra (Confartigianato

Sardegna): “L’economia rischia di collassare per colpa dei documenti

richiesti: urgente semplificare”.

Il caro bollette non da tregua alle imprese e alle famiglie della

Sardegna: ad agosto i prezzi dell’elettricità, del gas e degli altri

combustibili sono cresciuti, in media, del 75,6% rispetto allo stesso

periodo del 2021. L’aumento maggiore è stato registrato a Olbia-Tempio

con +73,6% rispetto all’anno precedente; segue la provincia di Sassari

con +64,7% e Cagliari con +66,4%.

Le crescite sono state rilevate dall’Ufficio Studi di Confartigianato

Imprese Sardegna, che ha analizzato i dati ISTAT tra il 2021 e 2022. E

l’ennesimo aumento dei costi annunciato dall’inizio di questo mese è

la raffigurazione tangibile e concreta dello tsunami energetico che

avanza inesorabilmente.

Per questo gli artigiani di Confartigianato Imprese Sardegna chiedono

al prossimo Governo di fare in fretta e di studiare interventi

consistenti e soprattutto semplici nella fruibilità perché la

complicatezza delle procedure burocratiche costituiscono per le

piccole imprese una barriera all’accesso agli sgravi e i ritardi nelle

erogazioni possono favorire l’ecatombe del settore produttivo.

“L’ennesimo aumento dei costi energetici, annunciati da questo mese,

ci pone davanti ad un’emergenza senza precedenti perché rischiamo una

vera e propria catastrofe economica e imprenditoriale – affermano

Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria

Amelia Lai e Daniele Serra – il prossimo Esecutivo deve intervenire

subito perché migliaia di attività potrebbero chiudere. Se lo Stato

non ha le risorse è indispensabile utilizzare i fondi europei per

calmierare subito il costo delle bollette”.

E’, infatti, urgente sostenere le imprese afflitte dalla nuova

gravissima emergenza del caro bollette che, dopo la traversata

pandemica, mette in pericolo la sussistenza stessa del tessuto

produttivo.

“Il caro-energia – sottolineano Lai e Serra – è tra le prime emergenze

che dovranno essere affrontate dal nuovo Governo, in continuità con le

azioni calmieratrici già messe in campo dal Governo Draghi. Le cause

dei rincari vanno affrontate in una prospettiva strutturale. Occorre

attuare incisive politiche di diversificazione del mix energetico,

puntando sulla riduzione della dipendenza dal gas russo, investendo

sulle energie rinnovabili e sull’efficienza”. “Altrettanto importante

– rimarcano Presidente e Segretario – intervenire sulla composizione

tariffaria con una misura strutturale di riduzione degli oneri

generali in bolletta e il loro finanziamento mediante altre forme di

gettito. Non possiamo affrontare l’autunno e l’inverno con il rischio

che il caro bolletta ci porti verso una nuova recessione, dopo le

fatiche che il sistema produttivo sta facendo per cercare di “rimanere

aperto””.

“Se da una parte il Governo ha introdotto un meccanismo attraverso cui

la singola impresa può accedere a un credito d’imposta – continuano

Lai e Serra – dall’altra c’è un meccanismo con procedure enormemente

complesse e discriminatorie verso una buona parte di piccole aziende

che non hanno i requisiti per accedervi ma che subiscono anch’esse

rincari allucinanti”. “Per richiedere il credito d’imposta, infatti –

denunciano – vengono richiesti troppi documenti e sono troppi

complessi calcoli, una vera follia burocratica: la procedura è

estenuante e, soprattutto, l’impresa deve prima pagare le fatture per

scontarsi solo successivamente il proprio credito entro fine anno”.

“Ma potrebbe essere troppo tardi – concludono Presidente e Segretario

– sarebbe stato molto più utile e pratico prevedere dei benefici come

quelli già messi in campo nel Decreto Sostegni, che prevedeva aiuti

immediati ed automaticamente ricompresi in fattura (azzeramento degli

oneri di sistema e la riduzione Iva sul gas al 5%). Per questo è

necessario semplificare al massimo le procedure”.

Nel dettaglio i prezzi di elettricità, gas e altri combustibili in

Italia salgono del 76,4%, ben 24,5 punti in più rispetto al 51,9%

dell’Eurozona. Crescita a tre cifre nei Paesi bassi con +151,4% ed

Estonia con 145,1%; seguono il maggiore dinamismo in Lituania, dove si

registra un aumento del 95,6%, Lettonia con 86,2% e, appunto, l’Italia

con 76,4%, un dinamismo del costo delle bollette ampiamente al di

sopra di quello di Spagna con 54,3%, Germania con 46,0% e Francia con

23,0%.

In chiave regionale, la crescita più elevata si registra in

Trentino-Alto Adige con il 115,7%, seguito da Umbria con 86,5%,

Abruzzo con 85,1%, Toscana con 83,7%, Marche con 80,8% e Molise con

80,6%. Come detto la nostra regione si piazza al 12esimo posto.

Dinamica elevate, ma relativamente più contenute in Liguria con 63,8%,

Campania con 68,0%, Calabria con 68,3% e Piemonte con 68,6%. Chiude la

classifica la Liguria con “solo” + 63,8%.

A livello territoriale, i tassi di crescita più alti dei prezzi che

definiscono le bollette di elettricità e gas si riscontrano nella

Provincia Autonoma di Bolzano con 117,5% e nella Provincia Autonoma di

Trento con 116,7%; seguono con tassi superiori all’80% Perugia con

86,8%, Teramo con 86,6%, Terni con 85,7%, Massa-Carrara con 84,6%,

Lucca con 84,5%, Grosseto con 84,0%, Livorno con 83,9%, Pescara e

Pistoia entrambe con 83,9%, Firenze con 83,8%, Arezzo con 83,5%,

Bologna con 83,5%, Pisa con 83,2%, Siena con 83,1%, Catania con 82,7%,

Campobasso con 82,2%, Ascoli Piceno e Macerata entrambe con 81,0%,

Modena con 80,9% e Ancona con 80,7%. All’opposto dinamiche

relativamente più contenute a Cagliari con 66,4%, Sassari con 64,7%,

Imperia e La Spezia entrambe con 64,5% e Genova con 63,4%.