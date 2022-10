I casinò online più affidabili e sicuri in Italia

Quale casinò scegliere per giocare in tutta sicurezza?

E’ risaputo che grazie ai casinò online è possibile vincere grandi somme di denaro restando comodamente seduti sul proprio divano, ma non è sempre tutto oro quel che luccica perché non tutti i casinò sono affidabili e potreste andare in contro a spiacevoli truffe. Prima di iscrivervi ad uno dei tanti casinò presenti online, date un’occhiata a questa breve lista.

Casino online sicuri lista e breve descrizione.

888 casino LICENZA ADM; PAYOUT ELEVATO AL 97,64%; Bonus elevati fino a 500Є sul primo deposito; Più di 800 giochi; Tempo di prelievo massimo di 7 giorni.



Gioco digitale LICENZA ADM; PAYOUT ELEVATO AL 97,99%; Bonus elevati fino a 500Є sul primo deposito; Più di 1300 giochi; Tempo di prelievo massimo di 5 giorni.



EUROBET LICENZA ADM; PAYOUT ELEVATO AL 96,22%; Bonus elevati fino a 100Є + spin gratuiti sul primo deposito; Più di 240 giochi; Tempo di prelievo massimo di 5 giorni.



SNAI LICENZA ADM; PAYOUT ELEVATO AL 97,89%; Bonus elevati fino a 1000Є sul primo deposito; Più di 1000 giochi; Tempo di prelievo massimo di 7 giorni.



STARCASINO’ LICENZA ADM; PAYOUT ELEVATO AL 96,53%; Bonus elevati fino a 200Є + spin gratuiti sul primo deposito; Più di 1000 giochi; Tempo di prelievo massimo di 9 giorni.



PLANETWIN LICENZA ADM; PAYOUT AL 96,38%; Bonus elevati fino a 500Є + 50 spin gratuiti sul primo deposito; Più di 2100 giochi; Tempo di prelievo massimo di 7 giorni.



LEOVEGAS LICENZA ADM; PAYOUT AL 97,01%; Bonus elevati fino a 1000Є sul primo deposito; Più di 240 giochi; Tempo di prelievo massimo di 7 giorni.



WILLIAMHILL LICENZA ADM; PAYOUT AL 96,96%; Bonus immediato di 20 Є fino a 1000Є + 200 spin gratuiti sul primo deposito; Più di 250 giochi; Tempo di prelievo massimo di 5 giorni.



BETWAY LICENZA ADM; PAYOUT AL 97,25%; Bonus elevati fino a 300Є + un pacchetto di 3 bonus sul primo deposito; Più di 500 giochi; Tempo di prelievo massimo di 7 giorni.



UNIBET LICENZA ADM; PAYOUT AL 97,64%; Bonus elevati fino a 500Є sul primo deposito; Più di 650 giochi; Tempo di prelievo massimo di 3 giorni.



Questi sono solo alcuni dei casinò italiani sicuri ed affidabili ma vanno considerati sicuramente come i migliori per quanto riguarda i bonus offerti, la percentuale di payout e la varietà di giochi presenti.

CONCLUSIONE

Non è sicuramente semplice riconoscere quali sono i casinò online sicuri e quali invece nascondono pericolose truffe, per questo motivo vi consigliamo di raccogliere tutte le informazioni importanti sul casinò che intendete scegliere, prima di investire il vostro denaro, e di accertarvi anche della presenza di:

Una licenza, preferibilmente italiana;

Una percentuale di payout conveniente;

Metodi di pagamento sicuri ed affidabili;

Giochi forniti da provider affidabili;

Tempi di prelievo non eccessivamente elevati.

Seguendo questi pratici consigli potrete divertivi a giocare in tutta sicurezza.