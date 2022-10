Giornata Mondiale del Risparmio: i consigli di idealo

Risparmiare, acquistando online, è ancora possibile: i consigli di idealo in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio (31 ottobre)

Novembre mese delle occasioni online: considerando le top-100 categorie presenti sul portale italiano di idealo, 35 hanno un prezzo medio mensile più basso proprio durante il cosiddetto Black Month

La Giornata Mondiale del Risparmio

26 ottobre 2022 – Il prossimo 31 ottobre si celebrerà la Giornata Mondiale del Risparmio, istituita nell’ottobre del 1924 in occasione del 1° Congresso Internazionale del Risparmio per promuovere un uso migliore, individuale e sociale, della ricchezza.

Una delle conseguenze più tangibili del post pandemia di COVID-19 e del conflitto russo-ucraino è l’aumento dei prezzi.

Il rialzo del tasso d’inflazione incide pesantemente sulle condizioni economiche delle famiglie italiane e persino fare la spesa al supermercato è diventato un problema.

I consigli di idealo

Tuttavia, anche in un tale scenario economico, risparmiare è ancora possibile.

Come ogni anno, idealo – portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi – in occasione di questa Giornata, raccoglie alcuni consigli per aiutare gli Italiani a risparmiare online in modo semplice e immediato:

Controlla l’andamento dei prezzi online e, se puoi, acquista quando questi sono più bassi. Il costo dei prodotti online, infatti, varia frequentemente nel corso dell’anno e le fluttuazioni dei prezzi, il cosidetto dynamic pricing, possono trasformarsi in un vero e proprio alleato del risparmio. Confronta i prezzi online. I portali di comparazione come idealo consentono di confrontare le offerte per uno stesso prodotto su vari shop e individuare le vere occasioni. Non solo. Su idealo, impostando il prezzo desiderato per un articolo, si può ricevere una notifica via app oppure e-mail non appena questo viene raggiunto. Rimani flessibile. Spesso lo stesso prodotto in un colore diverso arriva a costare anche la metà. Sui prodotti di elettronica come gli smartphone, invece, se non si sta cercando l’ultima novità presente sul mercato, è possibile risparmiare ulteriormente acquistando i modelli precedenti, il cui prezzo può scendere in media del 17% in soli sei mesi[1].

Novembre mese delle occasioni: quali prodotti acquistare?

Novembre è ormai da qualche anno il mese delle occasioni.

Gli sconti del Black Friday, infatti, non si palesano solo l’ultimo venerdì di novembre ma spesso cominciano già ad inizio mese tanto che gli esperti del settore parlano ormai di Black Month.

Per questo è importante controllare le offerte online e offline con un certo anticipo[2].

Durante il mese di novembre[3], ad esempio, si possono trovare offerte interessanti sugli elettrodomestici che rientrano tra i prodotti normalmente più cercati tra le offerte del Black Friday.

In particolare, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, frigoriferi, condizionatori, aspirapolveri, piani cottura e forni sono gli elettrodomestici su cui i risparmi possono essere più accentuati.

Il mese di novembre risulta conveniente anche per acquistare online alcuni regali di Natale, specialmente se si intende regalare profumi, sia da uomo che da donna, articoli per gli appassionati di musica o fotografia come le casse e le cuffie o le action cam e le macchine fotografiche Reflex.

Novembre è un mese di offerte online anche sui prodotti beauty come gli integratori, i prodotti per lo skin care e il body care o per la cura dei capelli.

Infine, gli appassionati del fai da te possono trovare online delle occasioni per acquistare una levigatrice, un kit e una cassetta degli attrezzi, un trapano o una sega circolare.

Cosa acquistare e quando?

Per acquistare online gli articoli per le moto e risparmiare c’è tempo fino a dicembre.

I mesi da settembre e fino alla fine dell’anno, infatti, sono i più vantaggiosi per acquistare un casco, una giacca, il bauletto per moto, gli stivali e gli pneumatici per moto.

L’estate, invece, è il periodo più conveniente per acquistare online un paio di scarpe.

Tra giugno e luglio, infatti, si possono trovare offerte interessanti online su scarpe bambino, scarpe da ciclismo, stivali, scarpe da corsa e scarpe outdoor.

In primavera si possono fare affari online sull’acquisto di bici e monopattini elettrici o cellulari e smartphone.

Quanto si può risparmiare online?

Il risparmio massimo medio[4] che si può ottenere acquistando online al prezzo più conveniente arriva a oltre il -40% su alcuni elettrodomestici come i forni.

Su altri dispositivi i risparmi sono del -18% per i piani cottura, -17% per le lavatrici, -13% per i condizionatori e -12% per i frigoriferi.

I risparmi massimi medi sono di oltre il -20% sugli acquisti online di:

GPS outdoor (-35%), schede video (-30%), scarpe da mare (-30%), seghe circolari (-27%), sandali donna (-25%), trapani (-25%), microonde (-24%) e le Reflex (-23%).

A proposito di idealo

idealo è un comparatore prezzi con oltre 130 milioni di offerte di oltre 30.000 negozi online.

L’azienda viene fondata a Berlino nel 2000 e da allora è cresciuta costantemente.

Dal 2006 entra a far parte del gruppo editoriale Axel Springer SE (editore anche di Bild Zeitung). Attualmente è presente in Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, con sei portali nazionali.

Nel corso dei suoi primi 22 anni di attività ha ricevuto eccellenti recensioni e ha vinto numerosi test condotti da enti autorevoli e indipendenti impegnati nella tutela dei consumatori.

Nel 2014 ha ottenuto dall’ente di certificazione tedesco TÜV Saarland il marchio di “comparatore certificato” per la qualità delle informazioni reperibili sul portale e le misure a protezione dei dati degli utenti.

idealo mette a disposizione dei propri utenti centinaia di test sui prodotti e opinioni di altri utenti, non limitandosi ad offrire un servizio di comparazione per individuare i prezzi più convenienti, ma ponendosi anche come una guida autorevole e imparziale allo shopping online con schede tecniche, filtri di ricerca avanzati e recensioni di esperti.

Oltre 1100 persone provenienti da quasi 40 nazioni lavorano nella sede di Berlino. idealo è una partecipazione di maggioranza di Axel Springer SE.

Compara, compra, risparmia!

Per maggiori informazioni: www.idealo.it