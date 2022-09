Polizia nel contrasto alla guida in stato di alterazione

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha continuato l’attività di prevenzione e repressione sulle strade del territorio sassarese, con servizi di contrasto del fenomeno della guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e sostanze alcoliche.

In particolare gli Agenti dipendenti dalla Sezione Polizia Stradale di Sassari, unitamente al personale medico della Polizia di Stato, nella notte tra il 17 e 18 settembre u.s., durante il servizio specifico, ha effettuato il controllo di 70 conducenti di veicoli, di cui 6 risultati positivi all’assunzione di sostanze alcoliche, il cui tasso alcoolemico è risultato essere 4 volte superiore ai limiti previsti. Tra essi, un venticinquenne rimasto anche coinvolto in un incidente stradale e che, fortunatamente, ha riportato solo lesioni lievi.

La maggior parte dei conducenti fermati e sanzionati, hanno un’età compresa tra i 20 e 40 anni.