GDF, medaglia al merito al Generale Angeloni

GDF CAGLIARI. LA CROCE ROSSA ITALIANA CONFERISCE LA MEDAGLIA DI BRONZO

AL MERITO AL GENERALE DI DIVISIONE GIOACCHINO ANGELONI.

La Croce Rossa Italiana conferisce la Medaglia di Bronzo al merito al Generale di Divisione Gioacchino Angeloni. Il Colonnello Sergio Piredda – Presidente Regionale della Cri della Sardegna, ha consegnato al Generale di Divisione Gioacchino Angeloni, Comandante Regionale della Guardia di Finanza, la medaglia di bronzo al merito della Croce Rossa conferitagli dal Presidente Nazionale Dott. Francesco Rocca.

La motivazione riporta i meriti per le intense e proficue attività di collaborazione profuse dal Generale nel corso della Sua carriera in favore della Croce Rossa.

La cerimonia di consegna si è svolta presso i locali del Comando Regionale della Guardia di Finanza in Viale Diaz ed è stata l’occasione per ripercorrere e fare il punto sulle attività svolte con eccellente soddisfazione di entrambe le Istituzioni, con l’auspicio di poterle intensificare ulteriormente anche in futuro.