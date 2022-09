International Blog WEB TV: parte la nuova stagione con tante novità e nuovi ospiti

Dopo un mese e mezzo di stop riparte la nuova stagione di International Blog WEB TV, il format online made in Romagna, in collaborazione con Radio Wi-Fi Official con tante novità e nuove trasmissioni.

“Rumor by Greta Ray”

Da questa sera – martedì 20 settembre alle ore 21.30 – si inizierà con la trasmissione di gossip che si chiamerà “Rumor by Greta Ray” la cui conduttrice (come il nome fa intendere) sarà l’attrice, cantante, modella e fotomodella Greta Ray.

Si tratta di un personaggio molto seguito sui social, infatti Greta può vantare quasi un milione di follower su Instagram e molti altri sulla pagina Facebook.

Il paparazzo Daniele Ugoni come opinionista

Come opinionista ci sarà il paparazzo Daniele Ugoni: collaboratore storico del format e paparazzo, sarà l’opinionista della trasmissione. All’interno della trasmissione si tratteranno temi di gossip legati al mondo della televisione ma anche legato al mondo influencer, etc….

“A Tutto Web”

Mercoledì 21 settembre alle 21.30, invece, andrà in scena la trasmissione “A Tutto Web” con la nuova conduttrice Sara Salvi. Modella emergente, giunta in finale anche a Miss Italia, ha partecipato la scorsa estate al Vip Master di Milano Marittima riscuotendo molto successo.

Come prima ospite avrà Ketty Caraffa una giornalista ed opinionista in varie trasmissioni d’informazione molto importanti fra cui Pomeriggio Cinque -Tg3 – TgCom24.

“Musica Senza Limite Live”

Giovedi 22 settembre alle ore 21.30, infine, nella trasmissione “Musica Senza Limite Live” condotta da Piero Palermo insieme a Vanessa Radosti, direttamente dagli studi di Radio Wi-Fi Official, ci saranno come ospite il calciatore di Serie A e Nazionale Italiana Mirko Valdifiori.

Le trasmissioni saranno visibile in diretta in contemporanea sulle piattaforme Instagram, Facebook e Twitch di International Blog e inoltre saranno ascoltabili sul sito di Radio Wi-Fi Official.

