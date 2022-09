Deviazioni linee CTM per Matrimonio Selargino

Linee 30, 30R, 31, QS, QSA, QSB, 19, 17: deviate il 9, 10 e 11 settembre per matrimonio Selargino

Per i festeggiamenti della 62ma edizione dell’“Antico Sposalizio Selargino”, le linee 30, 30R, 31, QS, QSA, QSB, 19, 17 subiranno deviazioni temporanee i giorni venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre 2022.

VENERDI’ 8 SETTEMBRE

Dalle ore 18 alle ore 24 le linee 30, 31, QS, QSA, QSB, 17 e 19 subiranno le seguenti variazioni di percorso:

LINEA 30

I mezzi, giunti alla rotonda de “Is Pontis Paris” prenderanno la direzione Quartucciu per via Delle Serre, svoltando in via Segni, via Pertini e via Rosselli da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 31

I mezzi, giunti alla fermata di Via Don Minzoni, svolteranno in via Delle Serre da dove proseguiranno fino alla rotonda de “Is Pontis Paris” per riprendere il percorso ordinario.

LINEE QS, QSA, QSB, 19

Direzione Quartu S. Elena

I bus, raggiunta via Trieste, proseguiranno in via Istria e via 1° Maggio. Alla rotonda de “Is Pontis Paris” prenderanno la direzione Quartucciu per via Delle Serre, via Segni, via Pertini e via Rosselli da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA QS, QSA, QSB, 19

Direzione Monserrato

I bus, raggiunta via Don Minzoni, svolteranno in via Delle Serre, giunti alla rotatoria de Is Pontis Paris, proseguiranno in via 1° Maggio e via Istria da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 17

I bus, giunti in via Della Resistenza, svolteranno in via 1° Maggio. Giunti alla rotonda de “Is Pontis Paris” prenderanno la direzione Quartucciu per via Delle Serre, via Rosselli e via Veneto da dove riprenderanno il percorso ordinario.

SABATO 9 SETTEMBRE

Dalle ore 15 alle ore 24 di sabato 10 settembre 2022, le linee 30, 31, QS, QSA, QSB, 17 e 19 subiranno le seguenti variazioni temporanee di percorso:

LINEA 30

I mezzi, giunti alla rotonda de “Is Pontis Paris”, prenderanno la direzione Quartucciu per via Delle Serre e via Don Minzoni da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 31

I mezzi, giunti alla fermata di Via Don Minzoni, svolteranno in via Delle Serre. Alla rotonda de “Is Pontis Paris” riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA QS, QSA, QSB, 19

Direzione Quartu S.Elena

I bus, raggiunta via Trieste, proseguiranno in via Istria e via 1° Maggio. Alla rotonda de “Is Pontis Paris” prenderanno la direzione Quartucciu per via Delle Serre e via Don Minzoni da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA QS, QSA, QSB, 19

Direzione Monserrato

I bus, raggiunta via Don Minzoni, svolteranno in via Delle Serre, giunti alla rotatoria de Is Pontis Paris, proseguiranno in via 1° Maggio e via Istria da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 17

I bus, giunti in via Istria, proseguiranno in via Roma e via San Salvatore da dove riprenderanno il percorso ordinario. Il capolinea verrà effettuato in via San Gottardo.

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Dalle ore 7.00 a fine servizio di domenica 11 settembre 2022, le linee 30R, QS e QSA subiranno le seguenti modifiche temporanee di percorso:

LINEA 30R

Direzione Quartu

I bus, giunti alla rotonda de Is Pontis Paris, proseguiranno per Quartucciu transitando in via Delle Serre, via Segni, via Pertini e via Rosselli da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Cagliari

I bus, giunti in via Rosselli, svolteranno in via Pertini, via Segni e via delle Serre da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA QS

Direzione Poetto

I bus, giunti alla rotonda di Via C. Cabras – Via Riu Mortu, raggiungeranno la rotonda de Is Pontis Paris e proseguiranno in via Delle Serre, via Segni, via Pertini e via Rosselli da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Dessì Deliperi

I bus, giunti in via Rosselli, svolteranno in via Pertini, via Segni, via delle Serre, Is Pontis Paris. Alla rotonda Via Riu Mortu – C. Cabras, riprenderanno il percorso ordinario.

FERMATE

Sono istituite due fermate provvisorie in via Istria in direzione “Is Pontis Paris”, posizionate fronte a quelle normalmente in uso. Verranno effettuate tutte le fermate preesistenti sulla deviazione di percorso.