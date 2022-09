BetN1, favorite per lo scudetto Salernitana e Napoli

Prendiamo come esempio la prima squadra in elenco, la Salernitana. Ai punti conquistati dai campani al termine del campionato 2022-23 se ne aggiungeranno altri 56. Inter e Juventus hanno invece un Handicap a 0 e quindi non avranno aggiunte di punti al termine del campionato. Per BetN1 – come ricorda l’agenzia Agimeg – con gli Handicap proposti sono Salernitana e Napoli le squadre più accreditate per arrivare prime nella speciale classifica di fine campionato, visto che un loro primo posto vale una quota di 5,50 volte la somma puntata. Leggermente staccato il Torino (6,50) e subito dietro tre big, Atalanta, Milan e Roma con una quota a 7,50. Questi gli Handicap e le quote per tutte le formazioni di Serie A: Salernitana +56 punti e Napoli +17 punti a 5,50 Torino + 38 punti a 6,50 Atalanta +21 punti, Milan +6 punti e Roma +13 punti a 7,50 Udinese +42 punti e Lazio +21 punti a 10,00 Lecce +58 punti, Spezia +53 punti e Cremonese +63 punti a 20,00 Bologna +32 punti a 25,00 Empoli +51 punti, Verona +41 punti, Sassuolo +37 punti, Fiorentina +24 punti e Inter +0 punti a 35,00 Sampdoria +46 punti e Juventus +0 punti a 50,00 Chiude la classifica il Monza +41 punti a 75,00