Trentaquattresimo festival Nuoro Jazz - Si annuncia come un percorso attraverso i luoghi che hanno fatto grande la musica afro-americana, tra La Habana, New York e Rio De Janeiro, il concerto del trentaquattresimo festival Nuoro Jazz in programma domani sera – sabato 27 – nel Giardino della Biblioteca Satta in piazza Asproni: sul palco, a partire dalle 21, Carmen Falato in quartetto con Andrea Frascaroli al piano, Stefano Cesare al contrabbasso e Francesco De Rubeis alla batteria.

Trentaquattresimo festival Nuoro Jazz – L’amore della sassofonista romana per la musica brasiliana passa anche attraverso interpretazioni vocali, mentre col sax tenore e il soprano spazia fra temi jazz, afro-cuban, latin jazz e composizioni originali.

I biglietti per il concerto si possono acquistare in prevendita online sul sito Ciaotickets e a Nuoro al CTS (Centro Turistico Sardo) in piazza Mameli, 1 (tel. 078432490). Dieci (intero) e otto euro (ridotto) il prezzo nei primi posti numerati; otto (intero) e cinque euro (ridotto), nei secondi posti numerati.

Ma la sesta giornata di Nuoro Jazz riserva anche due appuntamenti extramusicali, entrambi con ingresso gratuito: alle 17.30 Enrico Merlin presenta una nuova tappa dei suoi “Quattro passi nel jazz”: il musicista e musicologo milanese, docente di Storia del Jazz ai Seminari nuoresi, incontra il pubblico nell’auditorium della Scuola Civica di Musica in via Tolmino, per raccontare il jazz, musica senza confini che interagisce da sempre con le altre musiche, gli altri stili e generi.

Alle 18.30, allo Spazio Ilisso in via Brofferio, Flavio Manzoni presenta invece in anteprima il suo libro “Il metalinguaggio della forma”, un’edizione speciale realizzata grazie alla Fondazione di Sardegna e all’Università di Sassari, che prende spunto da un’omonima lectio magistralis tenuta dal designer nuorese. Insieme all’autore sarà presente Aldo Maria Morace, ordinario di Letteratura italiana presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari. Flavio Manzoni, da dodici anni alla guida del Centro Stile Ferrari e più volte vincitore del Premio Compasso d’oro, il più antico premio di disegno industriale al mondo, firma l’immagine che caratterizza le ultime edizioni di Nuoro Jazz.

La trentaquattresima edizione dei Seminari e del festival Nuoro Jazz è organizzata dall’Ente Musicale di Nuoro con il contributo del MiC • Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo) del Comune di Nuoro e del Comune di Onifai, con il supporto della Biblioteca Sebastiano Satta, dello Spazio Ilisso, del Museo MAN e del CTS (Centro Turistico Sardo) Nuoro.