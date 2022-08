Sardegna, incendi: a Burgos e Sindia necessario l’intervento dei mezzi aerei

Su un totale di sei incendi occorsi in data 31 agosto, se ne segnalano due per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Il Corpo Forestale segnala che i due incendi di maggior rilevanza si sono registrati a Burgos e Sindia (il rogo è divampato nella serata di ieri – alle 19.30 circa – e ha tenuto impegnato il Corpo Forestale fino alle 10.50 di stamane).

Nel primo comune citato, sito in provincia di Sassari (nella regione storica del Goceano), la forza distruttrice delle fiamme ha investito una superficie di circa 1 ettaro di bosco in località “Truveinerva”. Le operazioni di spegnimento del rogo sono state coordinate dalla Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sono inoltre intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Bono, la squadra della Compagnia barracellare di Bottidda e i volontari di Benetutti.

Anche a Sindia l’incendio divampato (in località “P.te Ziera”) ha percorso una superficie di circa 1 ettaro, in questo caso di pascolo alberato (ha inoltre interessato una struttura agrituristica). Come accennato nelle prime righe dell’articolo, lo spegnimento è iniziato ieri alle ore 19.30 e ha visto protagoniste le squadre della Stazione del Corpo Forestale di Macomer e dell’Agenzia Forestas del cantiere di Macomer (stamane, a partire dalle 8.35, sono state coadiuvate dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa).

