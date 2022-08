IL NUOVO TOUR DI CHECCO ZALONE SBARCA ALLA FORTE ARENA: 12 AGOSTO 2023

AMORE + IVA IL NUOVO TOUR DI CHECCO ZALONE SBARCA ALLA FORTE ARENA unica data in Sardegna: Sabato 12 Agosto 2023

Si preannuncia spettacolare il cartellone 2023 della Forte Arena con la conferma ufficiale del primo spettacolo in programma:

Amore + IVA , il nuovo spettacolo di Checco Zalone Checco Zalone arriva in Sardegna e alla Forte Arena sabato 12 Agosto 2023 con il suo nuovo spettacolo dal titolo Amore + Iva.

Undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano, l’artista pugliese tornerà sul palco con un tour straordinario della durata di un anno che debutterà a Firenze nel mese di novembre e farà tappa nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi.

Uno spettacolo totalmente inedito scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino e prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 10 del 16 agosto 2022 sulla piattaforma TicketOne e Box Office Sardegna.

FORTE ARENA

Ricavata all’interno di un vero e proprio anfiteatro naturale, la Forte Arena è arrivata ad ospitare fino a 5000 persone.

Situata sulla costa ovest del Golfo di Cagliari, a 42 km dal capoluogo sardo, si è contraddistinta in questi anni per avere ospitato icone della musica internazionale come Sting, Mika e Anastacia accanto a talenti italiani come Andrea Bocelli e Roberto Bolle.

Inaugurata nel 2016 dal Forte Village Resort, la Forte Arena nasce con l’obiettivo di includere la cultura e lo spettacolo tra gli elementi chiave dell’offerta turistica isolana.