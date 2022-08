Netflix:nuova sede a Roma

Con una nuova sede a Roma, le produzioni italiane trarranno vantaggio da una maggiore collaborazione con Netflix?

A maggio 2022 Netflix ha inaugurato il nuovo ufficio nel cuore della dolce vita romana. "La nuova sede ci permetterà di lavorare a stretto contatto con la comunità creativa italiana".

La nuova sede Netflix nel Villino Rattazzi

La nuova sede Netflix si trova in via Boncompagni, all’interno di un edificio costruito nel ‘900 per il senatore Urbano Rattazzi. Il colosso dello streaming a stelle e strisce aveva già da tempo intenzione di aprire un ufficio nella capitale italiana ma, a causa di ritardi dovuti alla scelta della posizione opportuna, l’inaugurazione è stata possibile soltanto in quest’anno.

Al momento, all’interno del nuovo ufficio lavorano oltre 40 collaboratori, che si occupano principalmente di marketing e di relazioni con gli alti dirigenti di produzione. In occasione dell’apertura della nuova sede romana, il fondatore e CEO di Netflix Reed Hastings ha confessato l’estremo piacere nell’aver posto radici in Italia, patria di immensa storia culturale e cinematografica di primaria importanza.

L’amministratore della piattaforma ha anche annunciato, in seguito, che verranno presto resi disponibili per la visione una serie di titoli italiani di grande qualità, varietà e di “autenticità locale”. Parliamo di serie tv, film e contenuti totalmente italiani che saranno presto inseriti nel palinsesto di Netflix entro il 2022 e che prenderanno la forma di veri e propri tributi con cui la piattaforma ha intenzione di omaggiare le produzioni nostrane agli occhi del proprio pubblico internazionale.

Netflix e il mobile gaming: arrivano le app e i giochi da casinò sulla piattaforma

Un’altra notizia che non ha avuto particolare eco in Italia riguarda la collaborazione tra l’azienda di streaming e la società di gaming finlandese Next Games. Questa partnership aprirà alla possibilità di realizzare uno store di giochi esclusivi accessibile direttamente dalla piattaforma mediante l’utilizzo di device mobili.

Pare che una sezione sarà dedicata interamente ai giochi per casinò online e, considerando l’alta percentuale di lamentele e reclami su casinò online degli ultimi anni, possiamo star certi che Netflix offrirà una piattaforma di gaming estremamente competitiva e nuova per i giocatori del nostro paese. Le app saranno compatibili sia con dispositivi Android che iOS e non è previsto l’inserimento di banner o pubblicità di alcun tipo durante l’esperienza di gioco.

Quali vantaggi per le produzioni italiane?

Il nuovo ufficio Netflix nella capitale permetterà senza dubbio un maggiore coinvolgimento di attori, registi e tecnici del nostro paese nella realizzazione di prodotti audiovisivi per il colosso americano. Questo significa che i lavoratori creativi italiani troveranno uno spazio privilegiato all’interno delle fiction in programma e, al momento, sono state annunciate già alcune produzioni in anteprima.

Tra le nuove serie disponibili in catalogo entro il 2022 troviamo una trasposizione in serie del romanzo di Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”, una rivisitazione in chiave moderna del capolavoro diretta dal regista Tom Shankland. Cattleya, già nota per la produzione di “Romanzo Criminale” e “Gomorra: la serie”, ritorna con una produzione dal titolo “L’inganno”, un thriller a tema sentimentale che narra le difficoltà della relazione tra una donna matura e un ragazzo con la metà dei suoi anni.

Anche Zerocalcare, il celebre fumettista che ha ottenuto grandissimo successo con il suo “Strappare lungo i bordi”, proporrà una nuova serie-fumetto da 6 episodi; infine, sarà presente in catalogo nei prossimi mesi la divertente e appassionante commedia con Pilar Fogliati “Odio il natale”.

I progetti “non fiction” italiani su Netflix

Tra i progetti non catalogabili come fiction o serie tv è stato annunciato l’arrivo di una vasta serie di docu-film e reality interamente realizzati in Italia. Tra i prodotti annunciati troviamo Wanna, una serie documentaristica prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle Italy.

La docu-serie ripercorre la storia e le vicende di Wanna Marchi, celebre personaggio della storia televisiva italiana, fornendo un quadro di quel determinato periodo storico italiano.

Il Caso Alex Schwazer, invece, narra le vicende del campione olimpico dall’ascesa alla caduta, mettendo in luce tutti gli aspetti relativi alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’atleta. Summer Job sarà il primo reality italiano ad approdare sulla piattaforma di streaming statunitense: prodotto da Banijay Italia e con la conduzione di Matilde Gioli, il reality segue dieci ragazzi immersi in quella che sembrerebbe una vacanza da sogno che, tuttavia, si rivelerà la loro prima esperienza lavorativa.

Netflix in Italia: è una buona notizia?

Certamente sì. Con l’inaugurazione della nuova sede a Roma, Netflix ha chiaramente seguito interessi dettati dalla logistica ma ha anche voluto stringere un rapporto profondo con il nostro paese, con la nostra cultura. Si tratta di un grande attestato di stima nei confronti del nostro territorio e, contestualmente, tale gesto darà lavoro a tantissimi creativi del nostro paese, permettendo la visione di contenuti assolutamente Made in Italy e, siamo certi, di qualità inimitabile.