Istat, Mura (PD): “Impatto demografia su Pil dramma per la Sardegna”

Di seguito il parere espresso da Romina Mura, deputata del PD e candidata alla Camera in Sardegna, in merito alle parole del presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo sulle modifiche demografiche che “hanno ripercussioni evidenti anche sull’economia”

“L’analisi di Blangiardo per l’impatto della demografia sul Pil riguarda in modo drammatico la Sardegna: purtroppo non appare abbastanza chiaro a chi sta governando l’Isola.

La denatalità, l’emigrazione giovanile, l’occupazione di qualità delle donne, le infrastrutture sociali, la digitalizzazione, i servizi in tutti i territori e la formazione restano temi marginali e agli ultimi posti della agenda politica.

Il PD vuole rovesciare questa impostazione, come già abbiamo iniziato a fare con la programmazione del PNRR e con molti interventi legislativi. Sfidiamo la giunta Solinas a utilizzare per un grande piano sociale le risorse del PNRR e quelle che arriveranno dopo che siamo ridiventati Obiettivo 1″.

